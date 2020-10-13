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«تغير وقتنا».. جديد متعب الشعلان


أطلق الفنان متعب الشعلان ثاني أعماله الغنائية بعنوان «تغير وقتنا» وهي باللهجة الخليجية، وهو المؤثر بجيل الشباب، لتحمل كلماتها لوعة الأحزان والمواقف التي تتغير والخذلان، لمن يهب قلبه وروحه ويلقى الغدر والخيانة، وهي من كلمات أحمد المطري ومن ألحان وتوزيع موسيقي حاتم منصور ومكس وماستر جاسم محمد ومن ا?نتاج شركة Tunes Arabia واشراف عام حسن طالب. وتأتي الأغنية «تغير وقتنا» في أعقاب النجاح الكبير الذي حقّقته أغنية وفيديو كليب «ليه اعشقه» في دول الخليج والعالم العربي، وهي باكورة الأعمال الفنية للفنان متعب الشعلان الذي حقق من خلالها، أكثر من أحد عشر مليون مشاهدة على القناة الرسمية لشركة «Tunes Arabia».


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