رجب تسبب في تعطيل منى زكي

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تسبب الفنان سيد رجب في حدوث عطلة للفنانة منى زكي، وذلك بسبب انه حصل على اجازة لمدة 4 أيام من تصوير مسلسل «تقاطع طرق»، التي تنافس به منى زكي في المارثون الرمضاني المقبل.

وعلم السبب وراء اجازة الفنان سيد رجب، حيث انه مرتبط بتصوير مشاهد في فيلم «كيرة والجن»، الذي يقوم ببطولته الفنانان كريم عبدالعزيز وأحمد عز، كما انه لديه مشاهد معهم خارج القاهرة.

وسافر فريق عمل فيلم «كيرة والجن» أمس السبت الى مدينة الاسماعيلية، لتصوير عدد من مشاهد العمل هناك، ومن المقرر أن يستمر التصوير هناك لمدة 3 أيام، ومن ثم يعودون الى القاهرة مرة أخرى لاستكمال التصوير باقي الأحداث في الديكورات الخاصة بالفيلم.

