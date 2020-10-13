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رامي صبري طرح «خليني أشوفك تاني»

نهى أحمد حنيفة
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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020

طرح الفنان رامي صبري، أحدث أغنياته على طريقة الفيديو كليب بعنوان خليني أشوفك تاني، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
الأغنية من كلمات الشاعر أحمد علي موسى، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي أسامة عبد الهادي، وماستر جلال الحمداوي.
وكان قد اعتذر رامي صبري، الشهر الماضي عن المشاركة في حفلات اليوم الوطني السعودي، كاشفًا عن السبب من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.
وكتب صبري: كل عيد وطني وأنتم بخير جمهورنا السعودي، وبعتذر عن عدم وجودي في حفلات اليوم الوطني لظروف خاصة، ونلتقي في شهر أكتوبر ان شاء الله.


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