تصميمات مطابخ تناسب المساحات الصغيرة

مرأة

إذا كنت تحلم بمطبخ عصري ومتميز ولكن المساحة المتوافرة في منزلك صغيرة، ستجدين هنا تصميمات مطابخ عصرية مصممة خصيصا للمساحات الصغيرة.

يمكنك تنفيذ هذه المطابخ بسهولة كبيرة بالاستعانة بالصور ذات الحجم الكبير التي نوفرها لك عند الضغط علي اي من الصور بالأسفل.

يمكن الحصول علي هذه المقابض بسهولة من اي من فروع ايكيا، وهي غير مكلفة جدا ولكنها تعطي مظهرا رائعا للمطابخ.

يمكن استخدام الرخام الأبيض او «الكوريان» وهو عبارة عن رخام مطبوخ ويوجد منه الوان وأشكال متعددة اكثر بكثير من الوان الرخام الطبيعي، بالاضافة الى انه لا توجد فيه لحامات للقطع مثل الرخام، مما يضفي شكلا اجمل على المطابخ.

مطابح بهذا الشكل يمكن ان تتناسب معها انواع متعددة من الكراسي، يوجد منها كراسي ذات مسند خلفي للظهر، أو كراسي بدون ظهر.

مفصلات الأدراج متنوعة ومتعددة ويوجد منها مفصلات هيدروليكية ومفصلات عادية، بالتأكيد الهيدروليكية اغلى في السعر ولكنها اعلى في الجودة.

في مطابخ معينة يمكن عمل حوض مزدوج او فردي، في حالة الحوض الفردي يكون الحوض اكبر في الحجم.

الجلد دائما ما يضفي لمسة من الأناقة على تصميم المطبخ المودرن، الدمج بين الجلد والمعدن يعطي انطباعا صريحا بالاستايل المودرن.

في احيان كثيرة يفضل عمل خلاط المياه «الحنفية» مرتبطا بالحوض وليس في الحائظ حتى يكون أسهل في الصيانة، ولكن توجد مطابخ ذات تصميم تحتم عمل خلاط المياه في الحائط.

