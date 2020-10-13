سلطة البروكلي مع اللحم المقدد والطماطم

مرأة

المقادير:

3 زهرات بروكلي.

1/2 كيلو غرام طماطم صغيرة.

4 أعواد كرفس مقطع مكعبات.

2 حبة جزر مقطع مكعبات.

1 حبة بصل متوسطة الحجم.

6 شرائح لحم مقدد.

3 ملاعق زيت زيتون.

عصير ليمونة.

ملح وفلفل.

1/2 ملعقة زعتر مفروم.

طريقة التحضير:

ضعي زهرات البروكلي في ماء يغلي وملح لمدة 5 دقائق.

ضعيها في طبق السلطة ورشي بضع قطرات من عصير الليمون حتى لايتغير لون الزهرات.

قطعي الطماطم أنصاف وأضيفيها الى طبق البروكلي. ثم أضيفي الجزر.

قطعي البصل الى شرائح رفيعة وأضيفيه مع الكرفس لطبق السلطة. ثم أضيفي شرائح اللحم المقدد.

ضعي زيت الزيتون والملح والفلفل وعصير الليمون والزعتر في بولة واخلطي جيدًا صوص السلطة.

اسكبي الصوص فوق طبق السلطة وقدميها في الحال وبالهنا والشفا.

