كوكيز بالشوكولاته وحشوة النعناع

مرأة

المقادير:

عجينة الكوكيز

كوبان من الدقيق

3 ملاعق كبيرة زيت

3 ملاعق كاكاو خام

3 ملاعق كبيرة سمن

ملعقة صغيرة بيكنغ بودر

كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

بيضتان

1/2 كوب شوكولاتة حبيبات

حشوة النعناع:

1/2 كوب زبدة غير مملحة

1/2 كوب قطع مارشيميللو

كوب سكر

1 معلقة صغيرة من النعناع المفروم الأخضر

قطرات من لون الطعام الأخضر

طريقة التحضير:

حشوة النعناع

اخلطي مقادير الحشوة في حمام مائي على نار هادئة حتى تختلط وتذوب ويتكون خليط كثيف ثم أتركيه جانبًا.

عجينة الكوكيز

في وعاء للعجن، ضعي السكر والبيض والسمن والفانيليا معًا.

أضيفي الدقيق والبيكنج بودر والكاكاو وحبيبات الشوكولاتة للخليط السابق وقلبي حتى تتكون عجينة لاتلتصق باليد.

يمكنك اضافة رشة دقيق اذا احتاج الأمر. وافردي العجينة على لوح تقطيع وقطعي بقطاعة متوسطة أو فنجان.

رصي الوحدات في صينية مدهونة بالسمن أو مبطنة بورق الزبدة.

اخبزي في فرن هاديء الحرارة على 170 درجة مئوية لمدة 12 – 15 دقيقة.

أتركي الكوكيز يبرد تمامًا ثم ضعي ملعقة من الحشوة الدافئة فوق قطعة والصقي بها قطعة أخرى.

- رصي الكوكيز بحشوة النعناع في طبق التقديم.

