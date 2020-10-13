لبنان يشكل وفده للتفاوض مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود

عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: أعلن لبنان امس عن تشكيل وفده الذي سيشارك في التفاوض التقني لترسيم الحدود? الجنوبية مع إسرائيل. وكان رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، أعلن مطلع أكتوبر الحالي أنه تم التوصل إلى اتفاق إطار يرسم الطريق للمفاوض اللبناني لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.

وأكد بري أن المفاوضات ستجري برعاية الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني سيقود المفاوضات.

وقال بري إن الاجتماعات ستعقد في قاعدة للأمم المتحدة قرب الحدود بجنوب لبنان، وسيشارك في الاجتماعات ممثلو الولايات المتحدة ومنسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان.

