محمد بن زايد ونتانياهو يبحثان تعزيز العلاقات

عربيات ودوليات

أبوظبي- المنامة- الوكالات: بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعزيز العلاقات بين بلديهما، في أول اتصال هاتفي معلن بينهما منذ التوقيع على اتفاق تطبيع العلاقات.

والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع الدولة العبرية، في إطار اتفاق جرى توقيعه في البيت الأبيض الشهر الماضي برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ووقّع نتانياهو الاتفاق عن الجانب الاسرئيلي، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن الجانب الإماراتي.

وكتب الشيخ محمد على حسابه في «تويتر» امس «تلقّيت اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو تحدثنا خلاله حول تعزيز العلاقات بين البلدين إضافة إلى آفاق السلام وحاجة المنطقة إلى الاستقرار والتعاون والتنمية».

من جهته قال نتانياهو في بيان «تحدثت مع صديقي ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد. لقد دعوته لزيارة إسرائيل ودعاني لزيارة أبوظبي، ولكن قبل ذلك سنرى هنا وفدا من الإمارات وسيذهب وفد آخر إلى هناك».

وأضاف «أبلغت ولي العهد أننا سنوافق على اتفاق السلام التاريخي هذا الأسبوع في الحكومة ثم في البرلمان»، في إشارة إلى عملية التصويت الرسمية على إقرار الاتفاق. والاسبوع الماضي التقى وزيرا الخارجية الإسرائيلي والإماراتي للمرة الأولى في العاصمة الألمانية برلين وزارا نصب محرقة اليهود. وهذا أول اتصال هاتفي منذ أن وقعت الإمارات في واشنطن الشهر الماضي اتفاق سلام مع الدولة العبرية.

الى ذلك قال، وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني، خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي لدى البحرين إن إعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل خطوة مهمة لبلاده. وفق ما نقلت الخارجية البحرينية.

وأكد الزياني أن البحرين تؤمن بأن هذا هو الطريق الصحيح لكي يعيش الناس في أمن واستقرار وسلام وازدهار مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية قضية جوهرية وموقف مملكة البحرين منها ثابت ومعروف. وأوضح أن البحرين تدعو دائما إلى تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين باعتباره السبيل الأفضل لتحقيق السلام العادل والشامل والمؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

