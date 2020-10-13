تقرير حكومي إسرائيلي: غالبية العرب «على الإنترنت» ضد التطبيع

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: كشف تقرير حكومي إسرائيلي، أن الغالبية العظمى من المنشورات، في وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي حول اتفاقيات التطبيع الأخيرة، بين إسرائيل والإمارات والبحرين، كانت «سلبية».وقالت وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية إن 81% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي العرب، لديهم تعليقات «سلبية» حول «اتفاقات إبراهيم» في حين أن 8% لديهم آراء «سلبية للغاية» وفقط 5% رأوها إيجابية. وجاء التقرير في 9 صفحات، ونشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية، امس.

وقال موقع «تايمز أوف إسرائيل» الإخباري الإسرائيلي «أبرزت الحجج المؤيدة للتطبيع، والتي كانت أقلية، مزايا الصفقة في مجالات الأمن (61%)، والجدوى الاقتصادية (33%)، وتبييض الوضع القائم (6%)». وأوصت الوزارة بإطلاق حملة على الإنترنت «لتغيير النظرة إلى إسرائيل، مع التركيز على العالم العربي».وتعارض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.

