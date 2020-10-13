برلمان مصر 2020.. 3965 مرشحاً وضوابط صارمة للحصول على تبرعات

عربيات ودوليات

كشفت القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب (البرلمان) بالنظام الفردي عن انسحاب 67 مرشحاً من خوض العملية الانتخابية، في الوقت الذي بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات ترتيبات الطباعة النهائية لأوراق الاقتراع الخاصة بالمرحلة الأولى.

وكشفت القائمة النهائية عن تقليص عدد المرشحين التي سبق وتم الإعلان عنها في 5 أكتوبر من 4032 مرشحا إلى 3965.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب بالتصويت، حيث بلغ عدد المقيدين بجداول الانتخابات خلال انتخابات مجلس الشيوخ 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات ان تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح يكون من أمواله الخاصة، وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب 5 % من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية

ويحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا للانتخابات بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم، الذين تلقي منهم تبرعًا ومقدار التبرع.

ويشترط على المترشح الفردي أو في القائمة فتح حساب في أحد فروع البنك الأهلي أو بنك مصر أو أحد مكاتب البريد يودع فيه ما يخصصه من أموال وتبرعات بقصد الدعاية.

ولتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، يندب مكتب خبراء وزارة العدل لتقديرها.

وحول الجهات المحظور تلقى تبرعات منها اكدت الهيئة انه يحظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق علي الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين، في موضوع مطروح للانتخاب، وذلك من أي من « شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية او كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانوني واخيرا شخص طبيعي أجنبي.

وتجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى الانتخابات في الداخل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى يومي السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأحد الموافق الأول نوفمبر.

ومن المنتظر أن تكون جولة الإعادة فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفي الداخل يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.

