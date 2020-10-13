واشنطن تطالب الفصائل العراقية بتسليم أسلحتها

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: طالبت واشنطن الفصائل العراقية بتسليم أسلحتها للحكومة في بغداد، بعد إعلان كتائب حزب الله موافقتها على تعليق هجماتها ضد القوات الأميركية في البلاد. ونقلت قناة «الجزيرة» القطرية عن الخارجية الأميركية قولها إنها تحث جميع الأطراف بالعراق على تسليم أسلحتها للحكومة، والتصرف بمسؤولية. وأضافت أن تصرفات بالميليشيات العراقية تجعل محاولات الحكومة لاجتذاب الاستثمار الدولي عرضة للخطر. وتابعت أن الولايات المتحدة وشركاءها يركزون على مساعدة العراق في مواجهة أزمته الاقتصادية، وحالة عدم الاستقرار الأمني وجائحة كورونا. وبعد تواتر الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء التي تقع فيها السفارة الأميركية، واستهداف قواعد عسكرية تضم أميركيين وأرتالا للتحالف الدولي، هددت الولايات المتحدة الشهر الماضي بإغلاق سفارتها وهو ما رأت فيه أوساط عراقية مقدمة لشن ضربات جوية على الفصائل وفي مقدمتها كتائب حزب الله التي التي تتهمها واشنطن بتنفيذ تلك الهجمات بتحريض من إيران. والاحد قال المتحدث باسم كتائب حزب الله محمد محيي إن الفصائل العراقية وافقت على هدنة مشروطة، ووقف الهجمات على القوات الأميركية، لإتاحة الوقت للحكومة لطرح جدول زمني لانسحاب هذه القوات من البلاد. وأضاف المتحدث باسم هذه الكتائب أن تهديد واشنطن بإغلاق سفارتها في بغداد عقـد الأمور واستدعى التهدئة. وتابع أن الهدنة التي وافقت عليها الفصائل العراقية المسلحة موجهة بالذات إلى الحكومة لأنها المعنية بتنفيذ قرار مجلس النواب بضرورة انسحاب القوات الأميركية من البلاد.