«كوارث الطقس».. 1.2 مليون قتيل و3 تريليونات دولار

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نيويورك- الوكالات: حذرت الأمم المتحدة، امس من ان العالم شهد ارتفاعا كبيرا في حالات الطقس الاستثنائية في العشرين عاما الماضية والتي كانت لها تكلفة كبيرة في الأرواح والاقتصاد ومن المتوقع ان تزيد هذه التقلبات مستقبلا. وكانت آسيا الأكثر تضررا منها.

وقالت الأمم المتحدة في تقرير نشر قبل يوم من الاحتفال باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية ان الصين سجلت 577 كارثة طبيعية والولايات المتحدة 467، وهما رقمان قياسيان، في الفترة من 2000 الى 2019. وتلتهما الهند مسجلة 321 والفلبين 304 واندونيسيا 278. وأضاف التقرير ان ثمانية من اكثر عشر دول من حيث عدد الكوارث تقع في آسيا.

وبلغ عدد الكوارث المسجلة على مستوى العالم 7348 كارثة طبيعية اودت بحياة 1.23 مليون فرد، وأثرت على حياة 4.2 مليارات نسمة وتسببت في خسائر اقتصادية قدرها 2.97 تريليون دولار خلال العقدين الماضيين. وزاد عدد الفيضانات الكبيرة الى مثليه ليبلغ 3254 فيضانا. وتسبب الجفاف وحرائق الغابات وارتفاع الحرارة بشدة في دمار واسع.

وقالت مامي ميزوتوري، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لخفض مخاطر الكوارث للصحافيين: «تأثر عدد اكبر من الناس باتساع نطاق الطوارئ المناخية».

ودعت الحكومات للاستثمار في نظم الانذار المبكر ووضع استراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية. وقالت «موجات الحر الشديد ستكون اكبر تحد نشهده في السنوات العشر المقبلة، خاصة في الدول الفقيرة».

وذكر التقرير ان الكوارث الأرضية مثل الزلازل وموجات المد العاتية «تسونامي» والبراكين اسفرت عن سقوط ضحايا اكثر من اي كوارث طبيعية اخرى خلال العشرين عاما الأخيرة. وكان اسوأها على الاطلاق موجات تسونامي التي شهدها المحيط الهندي في العام 2004.

رقم مخيف.. الأمم المتحدة تكشف فاتورة «التغير المناخي»

ويرى خبراء ان الدول الصناعية الكبرى تتحمل مسؤولية كبيرة في تردي المناخ، اما الاجراءات التي يجري اتخاذها فغالبا ما تكون بطيئة وغير متناسبة مع حجم المخاطر.

وفي سنة 2016، جرى توقيع اتفاق باريس للمناخ، من اجل خفض ما يعرف بمعدل «الاحترار» في العالم الى اقل من 2 % فضلا عن حصره في 1.5%. ويقوم الاتفاق الأكبر من نوعه، على اعادة رسم الأهداف كل خمس سنوات، فضلا عن تقديم مساعدات مالية للدول النامية.

وفي سنة 2017، اعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من اتفاق باريس حول المناخ، قائلا انه يضر بالاقتصاد الأميركي وكثف التدابير لتخفيف القيود في مجال المعايير البيئية.

