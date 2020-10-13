«كورونا».. الصين تفحص مدينة كاملة وقواعد جديدة في أوروبا

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: يخضع تسعة ملايين شخص هم جميع سكان مدينة تشينغداو الصينية لفحوص «كورونا» بعد اكتشاف بؤرة صغيرة، على ما افاد مسؤولون امس فيما تجبر زيادة اعداد الاصابات في اوروبا السلطات على فرض تدابير مجددا لاحتواء الوباء.

وتمت السيطرة على تفشي الوباء في الصين، حيث ظهر اول مرة العام الماضي، بخلاف الوضع في مناطق عديدة من العالم لا تزال تفرض تدابير اغلاق وتعاني من ارتفاع اعداد الاصابات.

من جهه عرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون امس نظاماً جديداً يتألف من ثلاث مستويات تأهب، لتحديد الاجراءات الواجب تطبيقها لمكافحة فيروس «كورونا» في انكلترا، فيما قررت السلطات الالمانية اغلاق الحانات والمطاعم في برلين الساعة 23,00 في تدابير تستمر حتى نهاية الشهر، وتدرس فرنسا فرض اغلاقات في مدن كبرى.

وفي الصين، ادى اكتشاف ست اصابات بـ»كوفيد-19» الأحد لاطلاق السلطات اكبر حملة فحوص جماعية منذ اشهر في مدينة تشينغداو التي تعد 9,4 ملايين نسمة. وأعلن مجلس المدينة عن حملة فحص واسعة النطاق في خمس مناطق من تشينغداو «خلال ثلاثة ايام» وفي المدينة بكاملها «في غضون خمسة ايام». ووفقا للسلطات الصحية المحلية، يبدو ان جميع المصابين كانوا على اتصال بمستشفى في المدينة يُعالج مرضى «كوفيد-19». لكن بؤرة العدوى لم تُعرف بعد. وتتمتع الصين بقدرات اختبار واسعة النطاق وسريعة، وبحلول ظهر امس كانت السلطات اجرت 277 الف اختبار في تشينغداو، تأكدت اصابة تسعة منهم.

وفي فرنسا، حذر رئيس الوزراء جان كاستيكس من ان سلطات بلاده قد تجبر على فرض اغلاقات جديدة في محاولة لاحتواء زيادة جديدة كبيرة في حالات الاصابة بكورونا «اذا ساءت مؤشرات الوباء».

لكن فرنسا سجلت ليل الأحد 16 الف حالة جديدة من الاصابات بفيروس «كورونا» وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بالرقم القياسي الذي سجلته السبت والبالغ 27 الف حالة.

وارتفع العدد الاجمالي للاصابات الى 734974 منذ بداية العام. وزاد عدد الوفيات 46 ليصل الى 32730. ولم يستبعد المجلس العلمي الذي يسدي نصائح للحكومة امكان اعادة فرض تدابير الاغلاق محليا «اذا لزم الأمر»، محذرا الفرنسيين من انه يتعين عليهم الاستعداد للتعايش مع الفيروس حتى الصيف المقبل.

من جهتها اقترحت اللجنة التقنية والعلمية الايطالية، الهيئة التي تستشيرها الحكومة الايطالية في ما يتعلق بمكافحة جائحة «كوفيد-19» تدابير لتليين البروتوكول الصحي على غرار تقليص مدة الحجر الى عشرة ايام. وبموجب اقتراح اللجنة التقنية والعلمية الذي من المفترض ان تتبناه الحكومة هذا الأسبوع، ستصبح مدة الحجر الصحي عشرة ايام، وسيتطلب اعتبار الشخصي المعني متعافيا ان يجري فحصا واحدا تأتي نتيجته سلبية.

