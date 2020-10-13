ترامب يستأنف حملته «المتأرجحة».. ضد بايدن والوقت

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واشنطن- الوكالات: دخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس في سباق مع الزمن لاعادة اطلاق حملته الانتخابية اذ ينظم تجمعات في ثلاث ولايات رئيسية متأرجحة خلال الأيام القليلة المقبلة مع دخول السباق نحو البيت الأبيض ضد منافسه جو بايدن اسابيعه الأخيرة الحاسمة. ويجري الرئيس الجمهوري تجمعا في فلوريدا ثم في ولايتي بنسلفانيا وأيوا، وهي ولايات كلها حاسمة لتحقيق النصر في اقتراع 3 نوفمبر. ومن المرجح ان يحاول ترامب تحفيز قاعدته الانتخابية من خلال الترويج لمرشحته في المحكمة العليا ايمي كوني باريت. وفي بيان مقتضب نشر مساء السبت اكد طبيبه شون كونلي ان الرئيس الأميركي «لم يعد يُعتبر مصدراً محتملا لانتقال عدوى «كوفيد-19».

وأعلن ترامب ان نتيجة اختبار «كورونا» الذي اجري له جاءت «سلبية تماماً» وكتب على «تويتر» «أي لايمكن ان اصاب مجددا بالفيروس» مضيفا انه اكتسب» (مناعة) ولايمكن ان انقل (العدوى) من الجيد جدا معرفة هذا الأمر» لكن لم يُعلن بعد انه لا يحمل الفيروس، ولم يتم اثبات صحة تصريحاته بأنه يحظى بالمناعة. وقال ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع قناة فوكس نيوز «يبدو انني اتمتع بمناعة ربما، لا اعرف، لفترة طويلة، او ربما لفترة قصيرة، او ربما مدى الحياة. لا احد يعرف حقاً لكنني اتمتع بمناعة». وأضاف ترامب «لديكم اليوم رئيس لايحتاج الى الاختباء في قبو منزله كما خصمه» في اشارة الى المرشح الديموقراطي جو بايدن الذي اتخذ نهجاً اكثر حذراً بكثير اثناء الحملة الانتخابية خلال الوباء.

ويتخلف ترامب عن بايدن في استطلاعات الرأي قبل اسابيع فقط من انتخابات 3 نوفمبر، ويعمل جاهدا للحاق بخصمه. وألمح ترامب في حديثه مع «فوكس نيوز» الى احتمال ان يكون خصمه الديموقراطي البالغ 77 عاما مريضا. وقال «اذا نظرتم الى جو، كان يسعل بشكل فظيع ثم يمسك بكمامته ثم يسعل»، مضيفاً «لا اعرف ماذا كان كل ذلك لكنه لم يحظ بكثير من التغطية الاعلامية».

وليس من الواضح بعد الى اي مدى تمنح الاصابة بـ«كوفيد-19» مناعة من الاصابة به مجددا، حيث اشارت الدراسات الأولى الى ان المتعافي قد يحظى بمناعة لبضعة اشهر بينما اشارت دراسات احدث الى ان المناعة قد تستمر لفترة اطول. وحجب «تويتر» تغريدة ترامب بشأن اكتسابه المناعة لانتهاكها قواعد المنصة المرتبطة بنشر معلومات مضللة ويمكن ان تكون مضرة تتعلق بـ«كوفيد-19». وخضع ترامب (74عاما) للعلاج بخليط تجريبي من الأجسام المضادة صنعته شركة «ريجينيرون» والذي قد يمنح مناعة لبضعة اشهر فقط عند تناوله كعلاج لا كلقاح. وقال ليونارد شلايفر الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع برنامج «فيس ذي نيشن» على قناة «سي بي اس» ليل الأحد الاثنين «في بعض الحالات يمكن ان تستمر(آثار) اللقاحات لعقود (لكن) اذا حصلت عليها في شكل مناعة طبيعية، فهذا غير معروف بعد» وتابع «اذا حصلت عليه (اللقاح) من خلال قارورة تابعة لنا فمن المحتمل ان يستمر معك لعدة اشهر».

