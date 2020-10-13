فوتشي يتهم حملة ترامب بالتضليل

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واشنطن - الوكالات: أبدى الطبيب انطوني فوتشي، مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية وعضو خلية مكافحة فيروس «كورونا» استياءه من فيديو دعائي لحملة دونالد ترامب الانتخابية يجتزئ تصريحا له للايحاء بأنه يثني على المرشح الجمهوري للرئاسة. وصرح فوتشي لشبكة «سي ان ان» الاخبارية الأميركية «أنا في الخدمة العامة منذ نحو خمسة عقود، لم اؤيد علنا على الاطلاق اي مرشح سياسي».

ويتناول فيديو حملة ترامب ومدته ثلاثون ثانية، تجربة ترامب الشخصية مع الفيروس، ويَرِد فيه ان «الرئيس ترامب يتعافى من فيروس «كورونا» وكذلك اميركا»، ثم يتضمن مقتطفا قصيرا يظهر فيه فوتشي وهو يثني على طريقة تصدي الرئيس ترامب للجائحة.

ويقول فاوتشي في المقتطف «لا يمكنني ان اتخيل احدا قادرا على بذل مزيد من الجهد»، ما يوحي بأنه يتحدث عن ترامب. لكن الفيديو الكامل لتصريحات فوتشي التي ادلى بها في مارس خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الاخبارية الأميركية يبين قوله «أنا اكرس كل وقتي تقريبا لهذا الأمر. انا موجود بشكل شبه يومي في البيت الأبيض مع الخلية (خلية مكافحة كورونا). والأمر على هذا النحو كل يوم. لذا، لا يمكنني ان اتخيل احدا قادرا على بذل مزيد من الجهد تحت اي ظرف».

وأثار فوتشي مرارا غضب ترامب الذي عمد في أبريل إلى إعادة تغريد رسالة تتضمن وسم «#اطردوا فاوتشي»، ليعود ويؤكد في تصريح علني أن الأخير يؤدي عملا رائعا.

