مخاوف على «الزر» النووي من إصبع ترامب

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نيويورك - الوكالات: رأى خبراء ان العقاقير التي تستخدم في علاج الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمكن ان تنعكس على حالته النفسية، وتزيد بشكل ملحوظ من خطر اتخاذه قرارا غير مناسب بشأن استخدام الأسلحة النووية.

واستشهدت صحيفة «نيويورك تايمز» بآراء خبراء لفتوا الانتباه الى ان ميل ترامب الى تصرفات وتصريحات غير متوقعة، استفحل بعد الاصابة. وأشار المتحدث باسم رئيس الفريق الطبي لرئيس البلاد، بريان غاريبالدي، الى ان الرئيس الى جانب العلاج بالعقار المضاد للفيروسات «ريمديسفير»، تناول «ديكساميثازون» وهو المركب العضوي «الستيرويد» الذي يمكن ان يتسبب في شعور الشخص بالبهجة والطفرات المفاجئة في الطاقة وحتى الشعور بالحصانة.

ورأت الصحيفة ان علامات ذلك ظهرت في ان الرئيس الأميركي استخدم حسابه في «تويتر» بنشاط وأجرى مقابلتين او ثلاث مقابلات يوميا. ولفتت الى ان تقارير الطبيب المعالج للرئيس شون كونلي لم تتضمن معلومات مفصلة عن الفروق الدقيقة في حالة ترامب، وحول جميع الأدوية التي تم اعطاؤها له.

واستشهدت الصحيفة برأي للبروفيسور فيبين نارانغ من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا قال فيه، ان تاريخ محاولات التمويه والتغطية على اوضاع الرؤساء، قديم قدم العالم. وحذر هذا الخبير من ان دواء «ديكساميثازون» يمكن ان يحول المرء الى شخص مصاب بجنون العظمة او الوسواس لافتا الى انهم لا يعرفون المقدار الذي اعطي لترامب من هذا الدواء.

وذهب هانز كريستنسن، العضو في اتحاد العلماء الأميركيين والمتخصص في الشؤون النووية ابعد من ذلك في قوله «الزر النووي لا يجب ان لايلامسه اصبع الرئيس المتعاطي للدواء».

وبهذا الشأن، افيد بأن ممثلي الحكومة الفدرالية الأميركية رفضوا الافصاح عما اذا اتخذت ام لا احتياطات خاصة في حالة السيناريو المشار اليه.

