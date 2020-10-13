معركة المحكمة العليا أمام «الشيوخ»: الأحكام والأهواء

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واشنطن- الوكالات: بدأ مجلس الشيوخ الأميركي امس جلسة الاستماع الى القاضية ايمي كوني باريت التي اختارها دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا رغم معارضة الديموقراطيين الذين لايملكون اصواتا كافية لعرقلة تثبيتها في هذا المنصب قبل الاقتراع الرئاسي في 3 نوفمبر. واختار الرئيس الجمهوري في 26 سبتمبر القاضية البالغة من العمر 48 عاما لخلافة القاضية التقدمية روث بادر غينسبيرغ بعد وفاتها قبل ثمانية ايام بمرض السرطان. ووفقا للدستور على باريت نيل موافقة مجلس الشيوخ للالتحاق بالمحكمة العليا الاميركية التي تضم خمسة قضاة محافظين من اصل تسعة. ويريد الديموقراطيون ومرشحهم الرئاسي جو بايدن عدم البت في تعيين القاضية باريت في المحكمة العليا قبل الاستحقاق الرئاسي، لكن دونالد ترامب يريد المضي قدما في اسرع وقت ممكن لارضاء الناخبين المتدينين من اليمين. وتحظى القاضية باريت بصورة جدية في الاوساط المسيحية التقليدية التي تشاركها قيمها، بدءا من معارضة معلنة للاجهاض والتمسك بمفهوم الزواج باعتباره ارتباطا «بين رجل وامرأة»، وفقا لرسالة وجهت الى البابا في 2015. وهي كاثوليكية متدينة وام لسبعة اولاد بينهم اثنان بالتبني وآخر مصاب بمتلازمة داون. واكدت القاضية امام مجلس الشيوخ انها تسعى دائما لبذل «قصارى جهدها للوصول الى نتيجة ضمن الاطر القانونية بعيدا عن ميولي الشخصية». وقالت خلال عرضها الذي نشرته وسائل اعلام عديدة ان «دور المحاكم ليس لتسوية كل مشكلة او تصحيح اي خطأ في حياتنا العامة. قرارات السياسة العامة يجب ان تتخذ من قبل الجهات السياسية المنتخبة التي تتحمل المسؤولية امام الشعب».