اختيار حكيم لولي العهد الأمين

آراء

يتابع العالم العربي والإسلامي بل والدولي، باهتمام بالغ وعيون مترقبة الوضع في دولة الكويت الشقيقة بعد رحيل أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد، والذي شكل رحيله خسارة عظيمة على المجتمع الدولي.

ولا اخفي عليكم انني احد المهمتين والمتابعين بشغف وحب للكويت الأرض والانسان نظرا لاهمية دولة الكويت وموقعها الحساس ولما تقدمة للعالم ككل من جهود تنموية وانسانية الكل يشهد لها.

دولة الكويت تاريخ حافل بالانجازات، تاريخ متجدد بالعطاء والخير والتنميه لكل انحاء المعمورة، الكويت بلد حضاري متقدم، بلد التسامح بلد الإنسانية تمثل رسالة سامية ستظل مثالاً للعالم، الكويت كانت وستظل نبراساً للأمة بلداً يمتلك إمكانات بفضل سياسة الانفتاح وسياسة البناء والتنمية والعمل لقيادته الخيرة من اسرة آل الصباح أمانة تحملها الاجداد وحافظ عليها الابناء ويتعلم حبها وتقديسها والحفاظ عليها وصانها الاولاد والاحفاد، تاريخ زاخر، وانجازات متواصلة، وجهود مستمرة.

كانت الكويت وستظل محط أنظار العالم لما تمتلك من مميزات اهلتها لتكون في مصاف الدول المتقدمة والدول التي لها حضور قوي في مختلف المحافل العربية والدولية.

كانت الكويت وستظل السباقة والرائدة في العمل الانساني، البلد المسالم والداعي للسلام والخير، كانت الكويت وستظل قيادة وشعبا الدولة المبادرة والداعية لتبني الحوار بين الأمم والشعوب لحل خلافاتها وازماتها.

واسهمت اسهاما بالغا وكانت الدولة السباقة لحل الخلافات والازمات بين الكثير من الدول والشعوب ونجحت جهودها الخيرة في حل الكثير من الازمات المستعصية في العديد من البلدان، ومازالت الكويت تواصل جهودها بحكمة وبصيرة قياداتها ورجالها الحكماء العمل على تقارب وحل العديد من المشاكل والخلافات والتي كثير منها مستعصية فعلا».

طبعا لا يمكن في هذا المقال ان نتجاوز حكمة القرار الحكيم والناجح للامير نواف الاحمد الصباح أمير الكويت في اختياره الموفق والحكيم للشخصية المرموقة والمتميزة سمو الشيخ مشعل الصباح لتولي ولاية العهد، قرار حكيم لشخص له بصمات مشهودة في داخل المشهد الكويتي، شخصية سخرت كل امكاناتها للاسهام في تقدم وازدهار الكويت، ونجحت نجاحاً متميزاً في كل المهام والمسؤوليات التي اوليت إليها منذو سنوات وفي مراحل مختلفة من حياتها العملية.

وسوف يسهم في المزيد من بناء وتقدم وازدهار الكويت، كما أن له انفتاحاً في بناء العلاقات الخارجية التي تسهم في المزيد من بناءاواصر العلاقات المتميزة مع شعوب العالم ولما فيه خير الانسانية وازدهار وتقدم الكويت حكومة وشعبا.

حقيقة لا يمكن التغافل عنها أن تقدم وازدهارواستقرار الكويت هو استقرار للعالم هو استقرار وتقدم واسهام في بناء الدول العربية والإسلامية».

كل العالم وكل الشعوب وكل البسطاء وكل التيارات تتطلع بحب وشوق وتقدير لذلك البلد الخليجي المهم، وكلنا ثبات وقوة وخير وأمل في قيادة الكويت الجديدة والتي سوف تسهم في المزيد من الاستقرار وفي الخير والسلام لشعوب الأرض قاطبة، هكذا التاريخ يشهد للكويت ولايمكن لجاهل او أعمى بصيرة ان يتجاوز منجزات هذا البلد الحضارية في كل أرجاء الوطن. الكويت بلد السلام والتعايش والانفتاح وبناء الإنسان وتنمية فكرة وعقله وقدراته وتسخيرها في البناء والتنمية، باعتبار أن بناء الإنسان الكويتي وتنمية وعيه وفكرها ودمجها في مجالات الابتكار والتنمية الغاية النبيلة لقيادته الحكيمة.

بالتوفيق لولي العهد الأمين الشيخ مشعل الاحمد في مهامه الخيرة، ونحن نعي حجم المهام والمسؤوليات والالتزامات لكن كلنا ثقة بأنك لها وبأنك على قدر عالٍ من المهنية والاحترافية للقيادة بمهارة عالية لأنك فعلا شخصية تتمتع بكاريزما مشهود لها في المجتمع الكويتي ككل دامت الكويت راياتها للعلا في ظل العهد الزاهر لقيادتكم.

بقلم : ناصر محمد نمي