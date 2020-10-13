loader

آراء

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

رأي طلابي التحكيم وسيلة قانونية


قانون التحكيم وسيلة قانونية استخدمت لحل النزاعات عن طريق القضاة بشكل سريع سواء كانت تلك النزعات بين دول أو بين أفراد.
ويطبق التحكيم على المسائل التي يجوز فيها الصلح وقد أصبح التحكيم في هذه الأيام أمراً مفروضاً لفض الكثير من النزاعات الداخلية والدولية و لحل المشاكل بين المتخاصمين دون استخدام القوة و اللجوء إلى العدل.. وكان الناس قبل وضع القانون يلجأون إلى شيخ القبيلة أو شخص يشتهر بالحكمة وسداد الرأي ليفض النزاع بينهم.. فالتحكيم طريق يختاره المتخاصمون لحل الخلاف بينهم بشكل قانوني
بقلم : نوف المطيري


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة