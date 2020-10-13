رأي طلابي التحكيم وسيلة قانونية

آراء

قانون التحكيم وسيلة قانونية استخدمت لحل النزاعات عن طريق القضاة بشكل سريع سواء كانت تلك النزعات بين دول أو بين أفراد.

ويطبق التحكيم على المسائل التي يجوز فيها الصلح وقد أصبح التحكيم في هذه الأيام أمراً مفروضاً لفض الكثير من النزاعات الداخلية والدولية و لحل المشاكل بين المتخاصمين دون استخدام القوة و اللجوء إلى العدل.. وكان الناس قبل وضع القانون يلجأون إلى شيخ القبيلة أو شخص يشتهر بالحكمة وسداد الرأي ليفض النزاع بينهم.. فالتحكيم طريق يختاره المتخاصمون لحل الخلاف بينهم بشكل قانوني

بقلم : نوف المطيري