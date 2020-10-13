فرنسا والبرتغال... سلبية

دوليه

خرجت البرتغال حاملة اللقب بتعادل سلبي امام مضيفتها فرنسا بطلة العالم على ملعب «ستاد دو فرانس» في ضواحي العاصمة باريس أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة للمستوى الاول في دوري الامم الاوروبية.

وكان كل من المنتخبين حقق فوزين في اول جولتين لذا اكتست المباراة أهمية كبرى على الصدارة، فرفع كل منهما رصيده الى 7 نقاط الا ان البرتغال بقيت في الطليعة بفارق الاهداف، في حين تحتل كرواتيا المركز الثالث بعد فوزها الاول في نسخة هذا العام 2-1 على ضيفتها السويد في وقت سابق.

وكانت هذه الزيارة الاولى للبرتغال الى ملعب «ستاد دو فرانس» منذ أن تغلبت على فرنسا المضيفة في نهائي كأس أوروبا 2016 حين حققت اول القابها الدولية، قبل أن تضيف اليه في صيف 2019 لقب النسخة الأولى من دوري الأمم على حساب هولندا في النهائي (1-0).

وافتتحت البرتغال حملة الدفاع عن لقبها الشهر الفائت بفوز كبير 4-1 على ضيفتها كرواتيا وصيفة بطلة العالم، ثم تغلبت على السويد بهدفين سجلهما كريستيانو رونالدو، فيما فازت فرنسا في مباراتها الأولى على السويد 1-0 قبل أن تجدد تفوقها على كرواتيا بالفوز عليها 4-2، بعد أن تغلبت عليها في نهائي مونديال 2018 بنفس النتيجة.

وخاض فريق المدرب فرناندو سانتوس مباراته بغياب الحارس أنتوني لوبيش (ليون الفرنسي) لاصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث انضم بذلك الى المدافع جوزيه فونتي (ليل الفرنسي) الذي اضطر الى ترك زملائه قبل المباراة الودية الأربعاء ضد اسبانيا (0-0) في لشبونة.

وكانت فرنسا اكتسحت ضيفتها اوكرانيا 7-1 وديا الاربعاء ايضا. وأشرك المدربان في اللقاء تشكيلتين قويتين حيث لعبا بلاعبيهما الاساسيين حيث كان رونالدو، جواو فيليكس، برناردو سيلفا وبرونو فرنانديش ابرز الحاضرين في صفوف الضيوف، في حين أشرك المدرب ديدييه ديشان كيليان مبابي اوليفييه جيرو وانطوان غريزمان في خط الهجوم وبول بوغبا ونغولو كانتي في خط الوسط.

وجاء الشوط الاول متكافئا بين الفريقين رغم قلة الفرص، اذ ان أخطر محاولة للضيوف جاءت عن طريق رونالدو الذي وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء وبات في موقع مناسب امام المرمى، الا ان ظهير بايرن ميونيخ الالماني لوكاس هرنانديز أبعدها ببراعة في اللحظة الاخيرة (24).

فيما كانت أفضل فرص منتخب الديوك عندما وصلت الكرة الى غريزمان داخل المنطقة تابعها بيسراه الا ان الحارس روي باتريشيو كان لها في المرصاد (33).

وكادت ان تدخل فرنسا الى الاستراحة متقدمة عندما وصلت الكرة الى جيرو الذي لعب طيلة المباراة مضمد الرأس بعد خطأ في الدقيقة الاولى من روبن دياش، الا ان كرته علت العارضة (43).

وهددت فرنسا مطلع الشوط الثاني عن طريق مبابي الذي وصلته الكرة داخل المنطقة فراوغ ببراعة وحاول اسقاط الكرة «لوب» فوق لوبيش الا ان حارس ولفرهامبتون الانكليزي التقطها بسهولة (47). وسجل المدافع بيبي رأسية بعد ضربة ثابتة الا ان الهدف الغي بداعي التسلل (73).

وهددت البرتغال في الدقائق الاخيرة من اللقاء اولا عبر تسديدة قوية لريناتو سانشيس من خارج المنطقة تصدى لها الحارس هوغو لوريس (90+1)، قبل ان يسدد رونالدو كرة قوية بيسراه من داخل المنطقة ارتدت قليلا من بانجامان بافار الا ان حارس توتنهام الانكليزي انقذ الموقف (90+2). وتلتقي فرنسا مع مضيفتها كرواتيا غداً في حين تستضيف البرتغال نظيرتها السويد.

وفي مباراة أخرى قلبت انكلترا تخلفها امام بلجيكا الى فوز 2-1 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية للمستوى الاولى على ملعب ويمبلي في لندن أول من أمس. وتقدمت بلجيكا من ركلة جزاء انبرى لها هدافها روميلو لوكاكو (16) قبل ان ترد انكلترا بهدفين بواسطة ماركوس راشفورد (39 من ركلة جزاء) ومايسون ماونت (65).

ورفعت انكلترا رصيدها الى 7 نقاط من 3 مباريات لتنتزع المركز الاول من بلجيكا بالذات التي تملك 6 نقاط، في حين تلتقي ايسلندا الاخيرة (بلا رصيد) مع الدنمارك (نقطة واحدة) لاحقا. واستهل منتخب «الاسود الثلاثة» مباراته ضد ضيفه البلجيكي متصدر التصنيف العالمي الذي حقق 12 فوزا تواليا في المسابقات الرسمية، في غياب هداف توتنهام هاري كين الذي كان يعاني من اصابة عضلية طفيفة قبل ان يشركه المدرب غاريث ساوثغيت في آواخر المباراة.

وعلق ساوثغايت على نتيجة فريقه بقوله «كانت مباراة من مستوى رفيع. خضنا المباراة بعدد كبير من اللاعبين الشبان وكانت تجربة رائعة لهم». واضاف «بلجيكا منتخب مليء بالمواهب وكنا ندرك أن المهمة لن تكون سهلة امامه. واجهنا مشاكل كبيرة امامه على الجناحين لا سيما في الشوط الاول قبل ان نجد الحلول في الشوط الثاني». وافتتح جناح بلجيكا يانيك كاراسكو التسجيل لكن الحكم لم يحتسبه بداعي تسلل زميله تيموثي كاستان الذي مرر له الكرة العرضية. لكن سرعان ما سجل حامل برونزية مونديال روسيا 2018 هدف التقدم عندما تسبب اريك داير في اعاقة لوكاكو داخل المنطقة، فلم يتردد الحكم في احتساب ركلة جزاء انبرى لها مهاجم انتر الايطالي بنجاح معززا رقمه القياسي في عدد الاهداف الدولية لمنتخب بلاده مع 53 هدفا. ورد اصحاب الارض بركلة جزاء مماثلة اثر اعتراض مونييه لجوردان هندرسون داخل المنطقة فسددها راشفورد بنجاح (39). وكاد كاراسكو يدرك التعادل عندما استثمر كرة خادعة من صانع الالعاب كيفن دي بروين لكنه اخطأ المرمى بقليل (42).

وكان المنتخب الانكليزي الطرف الافضل في الشوط الثاني ونجح ماونت في تسجيل هدف الفوز من كرة لولبية داخل المنطقة ارتطمت بقدم مدافع بلجيكا توبي الدرفيلد، لتسقط فوق الحارس سيمون مينيوليه الذي حل بدلا من تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الاسباني بعد اصابة الاخير في ظهره.

وسنحت فرصة جديدة لمنتخب انكلترا لتعزيز تقدمه بعد ان تبادل راشفورد الكرة مع ديكلان رايس ثلاث مرات لكن الاول سدد فوق العارضة (77)، ثم ارتقى كاين لكرة رأسية لكنه لم يحسن استغلالها (82). ويلتقي المنتخبان في بروكسل الشهر المقبل.

