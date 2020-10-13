ألمانيا تستضيف سويسرا وإسبانيا تلتقي أوكرانيا

دوليه

يسعى المنتخب الألماني اليوم الى تحقيق فوزه الرسمي الأول على نظيره السويسري منذ مونديال 1966 حين يستضيفه في كولن ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، فيما يسعى المنتخب الاسباني للافادة من وضع مضيفه الأوكراني المثقل بالغيابات بسبب فيروس «كوفيد-19».

ويدخل المنتخب الألماني مباراته وجاره السويسري على خلفية فوزه السبت على مضيفه الأوكراني 2-1، محققا انتصاره الأول في البطولة القارية الجديدة بعد سلسلة من خسارتين وتعادلين في النسخة الأولى ثم تعادلين في النسخة الحالية ضد اسبانيا (1-1) وسويسرا (1-1 أيضا). وكان من المفترض ألا يلعب المنتخب الألماني ضمن المستوى الأول في النسخة الثانية من البطولة بعدما أنهى منافسات المجموعة الأولى من النسخة الأولى خلف هولندا وفرنسا ما كان سينزله الى المستوى الثاني، لكن الاتحاد الأوروبي «يويفا» أدخل تعديلا على نظام المسابقة برفع عدد منتخبات المستوى الأول من 12 الى 16 لنسخة 2020-2021، ما أبقى الـ»مانشافت» بين الكبار.

وكان فوز السبت على أوكرانيا المثقلة بالغيابات نتيجة الاصابات بفيروس كورونا المستجد، الأول أيضا لرجال المدرب يواكيم لوف منذ عودة المنافسات الدولية بعد توقف دام قرابة عشرة أشهر جراء تفشي «كوفيد-19»، بعد أن تعادل أيضاً وديا مع تركيا 3-3 الأربعاء الماضي. وأنتج التعادل مع تركيا حالة من السخط لدى المدرب لوف الذي أعرب عن غضبه واحباطه بعد المباراة، واعتباره أن المنتخب يعاني من مشكلة في القيادة في أرض الميدان. وأجرى لوف تسعة تغييرات عن التشكيلة التي واجهت الأتراك، ولم يشارك في مباراة السبت سوى انتونيو روديغير ويوليان دراكسلر.

واستحق الألمان الفوز في كييف بعد تقدمهم بهدفي ماتياس غينتر وليون غوريتسكا قبل أن يقلص صاحب الأرض النتيجة في ربع الساعة الأخير من ركلة جزاء. وكان لوف راضيا عما قدمه لاعبوه في مباراة كييف التي أقيمت أمام قرابة 17500 متفرج، وهو ما يعادل حوالي 30 بالمئة من السعة الاجمالية للمدرجات بحسب بروتوكولات «ويفا»، قائلا «كان بامكاننا أن نتقدم 3 أو 4-0 قبل أن نتلقى ركلة جزاء. لم نترك خلال المباراة سوى القليل من الفرص للأوكرانيين. قدمنا أداء ثابتا من الناحية الدفاعية». ورأى مهاجم بايرن ميونيخ سيرج غنابري أن الفوز على أوكرانيا «كان صعبا لكنه خطوة الى الأمام... كان من المهم جدا أن نفوز في هذه الأمسية».

وبعد الفوز على أوكرانيا الجريحة، سيكون رجال لوف أمام اختبار أصعب بكثير ضد سويسرا في ثاني مواجهة بين المنتخبين على صعيد المسابقات الرسمية منذ الدور الأول لمونديال 1966 حين خرج «مانشافت» منتصرا بخماسية نظيفة، بينها ثنائية للقيصر فرانتس بكنباور (لعب بعدها المنتخبان اربع مباريات ودية وفازت ألمانيا بالثلاث الأولى وسويسرا في الأخيرة بنتيجة 5-2 عام 2012).

وتحتل سويسرا المركز الرابع الأخير في المجموعة بنقطة واحدة من تعادلها في الجولة الثانية مع ألمانيا بالذات 1-1 في بازل بغياب معظم لاعبي بايرن ميونيخ بسبب موسمهم الطويل ووصولهم الى نهائي دوري أبطال أوروبا حيث توجوا باللقب على حساب باريس سان جرمان الفرنسي. وعلى غرار ما فعلت ألمانيا السبت في كييف، يسعى المنتخب الاسباني الى العودة بالنقاط الثلاث على حساب فريق المدرب أندري شفتشنكو الذي قدم ضد «مانشافت» أداء أفضل بكثير من هزيمته الودية الساحقة ضد فرنسا منتصف الأسبوع الماضي 1-7، متأثرا بخوض اللقاء بفريق غاب عنه الكثير من العناصر نتيجة الاصابة بفيروس كورونا أو اضطرارهم الى وضع أنفسهم في الحجر الصحي.

وكان شفتشنكو راضيا بعد الخسارة أمام ألمانيا عن «أدائنا بالرغم من كل المشاكل التي نعاني منها. لعبنا ضد خصوم أقوياء، فريق من الطراز الرفيع، بغياب ستة أو سبعة من لاعبينا الأساسيين. بالنسبة لنا سيكون من الصعب أن نتعامل مع غياب لاعب أو لاعبين (فكيف اذا غاب خمسة أو ستة)، بالتالي أن سعيد برد فعل فريقي في هذه الظروف».

ويأمل المنتخب الاسباني أن يقدم اليوم مستوى أفضل من الذي ظهر به ضد سويسرا حيث عانى لتحقيق فوزه الثاني ونقطته السابعة بفضل هدف سجله ميكيل أويارسابال في الدقيقة 14.

ويعول المنتخب الاسباني بقيادة مدربه العائد لويس أنريكي على سجله المميز أمام أوكرانيا، اذ خرج فائزا من المواجهات الخمس الأخيرة بين المنتخبين، آخرها في الجولة الثانية من البطولة الحالية برباعية نظيفة في 6 سبتمبر الماضي.

