الأرجنتين لإنهاء عقدة بوليفيا

دوليه

يسعى ليونيل ميسي، نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين، لانهاء عقدة دولية له مع المنتخب عندما يواجه بوليفيا اليوم ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم لقارة أميركا الجنوبية.

وكان ميسي قاد الأرجنتين منذ أيام للفوز على الاكوادور بفضل تسجيل ركلة جزاء، خلال الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2022. ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الاسبانية، فان ميسي يبحث عن انهاء عقدته أمام منتخب بوليفيا، وسبق أن لعب ميسي مرتين ضد بوليفيا في عقر دار الأخير بالتصفيات المؤهلة للمونديال، لكنه لم يحقق أي فوز ولم يسجل أي هدف. وأشارت الى أن المباراة الأولى للبرغوث أمام بوليفيا تعود الى 11 عامًا، عندما خسرت الأرجنتين بنتيجة 1-6، وكان دييغو مارادونا من يقود راقصي التانغو فنيًا في ذلك الوقت.

أما المواجهة الثانية لميسي ضد بوليفيا فكانت في 2013، وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1، وجاء هدف زملاء البرغوث الوحيد عن طريق ايفر بانيغا. ويريد ميسي قيادة الارجنتين الى مواصلة الانتصارات والتقدم أكثر في التصفيات. من جانبها تريد بوليفيا تحسين الصورة التي ظهرت عليها امام البرزيل في الجولة الماضي عندما سقط أمام منتخب السامبا بخماسية نظيفة.

من جانب آخر تأكد غياب باولو ديبالا، نجم المنتخب الأرجنتيني، عن المباراة.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني على «تويتر»، أن ديبالا لن يسافر رفقة لاعبي التانغو الى بوليفيا، لكونه غير لائق للمشاركة. وسيستمر نجم يوفنتوس في مرحلة التعافي، بعدما عانى من مشكلة في الجهاز الهضمي. يذكر أن ديبالا، كان قد غاب مؤخرا عن مباراة الأرجنتين والاكوادور، بالجولة الأولى من التصفيات.

