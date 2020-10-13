فليك في ورطة

دوليه

أصبح هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، في حيرة من أمره، قبل أيام على خوض أولى مبارياته في كأس ألمانيا أمام مضيفه دورين ميرزينيتش، بعد غد. وأشارت شبكة «سكاي سبورت ألمانيا» الى الورطة التي بات فيها مدرب بايرن، لعدم قدرته على الدفع بلاعبيه الدوليين في المباراة، مما سيضطره للاعتماد على عناصر بديلة أمام دورين. يأتي ذلك في ظل تواجد أغلب اللاعبين الأساسيين بالبافاري مع منتخباتهم الوطنية في الوقت الراهن، ولن يغادر الكثير منهم معسكرات فرقهم سوى قبل مباراة الكأس بساعات. وسيخوض منتخب ألمانيا، مباراة ضد سويسرا، اليوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، مع احتمالية ظهور خماسي البايرن في التشكيلة الأساسية، وهم مانويل نوير، نيكلاس سولي، جوشوا كيميتش، ليون غوريتسكا وسيرجي غنابري. وبذلك، سيكون لدى هذا الخماسي 48 ساعة فقط للتعافي قبل مباراة بايرن في الكأس، وهو ما قد يدفع فليك للبحث عن بدائل لهم، لتجنب ارهاق اللاعبين أو تعريض أحدهم للاصابة حال مشاركته في مباراة أخرى بعد ساعات من لقاء سويسرا. ولن يتوقف الأمر عند اللاعبين الألمان، بل هناك مجموعة أخرى من نجوم بايرن سينتهون من واجباتهم الوطنية مع منتخبات بلادهم، الأربعاء المقبل، أي قبل مواجهة دورين بـ 24 ساعة فقط. وسيخوض الرباعي الفرنسي كينغسلي كومان، لوكاس هيرنانديز، بنيامين بافارد وكورينتين توليسو مباراة مع منتخب بلادهم غدا، فيما ينطبق الأمر ذاته على البولندي روبرت ليفاندوفسكي والنمساوي ديفيد ألابا.