ليكرز في قمة «السلة الأميركية»

دوليه

عاد لوس أنجليس ليكرز الى قمة كرة السلة العالمية بتتويجه بلقب دوري «أن بي ايه»، بعد أربع سنوات من وصوله الى الحضيض. وبفوزه على ميامي هيت 106-93 أول من أمس في المباراة السادسة من الدور النهائي الدوري الأميركي للمحترفين، حسم ليكرز المواجهة في صالحه 4-2 وعادل الرقم القياسي في عدد الألقاب لغريمه بوسطن سلتيكس المتوّج 17 مرة.

وكان الانتصار بمثابة محطة نهائية لطريق طويل ومتعرّج، قبل التعافي من عقد شهد تراجعا حادا لاحدى أهم العلامات في تاريخ الدوري. وفشل ليكرز في بلوغ الادوار الاقصائية «بلاي اوف» ست مرات متتالية قبل هذا الموسم، ولم يبلغ نهائي الدوري منذ 2010 مع اسطورته كوبي براينت الذي فقد حياته مطلع السنة بحادث تحطم مروحية. وست سنوات ظلامية بعيدا عن البلاي اوف شهدت أيضا أسوأ ثلاثة مواسم في تاريخ ليكرز الذي وصل الى الحضيض في 2016، عندما اكتفى بتحقيق 17 فوزا مقابل 65 خسارة في الدور المنتظم. وغرق أيضا في مواجهات مذلة في تلك الفترة، فتعرض لأسوأ ثلاث خسائر في تاريخه بين 2014 و2017.

«ليكرز لا ينافس، هو مخجل»، هكذا وصفت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» اداءه بعد الخسارة الأسوأ في تاريخه أمام دالاس مافريكس 73-122 في يناير 2017. لكن بعد شهر من تلك الخسارة بفارق 49 نقطة، شرع ليكرز في اعادة تأهيل قادته الى لحظة التتويج أول من امس في فقاعة أورلاندو الصحية. وأقيل مديره العام ميتش كوبتشاك في 21 فبراير 2017 وسُمّي نجمه السابق ماجيك جونسون في منصب رئيس عمليات كرة السلة. وأعلنت «حاكمة» الفريق جيني باس ان شقيقها جيم باس لم يعد نائبا لرئيس عمليات كرة السلة، في فصل أخير ضمن نزاع عائلي انفجر في الرأي العام. بعد عدة أسابيع، استُقدم وكيل براينت السابق روب بيلينكا في منصب المدير العام. وأعلن بيلينكا في المؤتمر الصحافي لتقديمه «سنردّ على تحدي جيني لنا، باعادة ليكرز كأعظم علامة رياضية في العالم. هذا الأمر سيحصل». أصبحت اعادة بناء الفريق أولوية فورية. وبرغم بعض التحسن من تشكيلة المدرب لوك والتون في حملة 2016-2017، حقق الفريق 26 فوزا و55 خسارة، ما دفع بيلينكا الى القول ان الفريق ليس في موقع المنافسة. واوضح بيلينكا «لدينا بعض الشبان الاقوياء والموهوبين، لكن علينا جلب المزيد من المواهب لكي يدربها لوك».

تبع ذلك تغيير كامل لدى موظفي الفريق. وشهدت فترة 2017-2018 وصول العديد من اللاعبين الذين ساهموا بنهضة الفريق في 2020، من بينهم كنتافيوس كالدويل-بوب، أليكس كاروسو وكايل كوزما. ولكن الجائزة الكبرى تمثلت بقدوم ليبرون جيمس عام 2018 بعقد بلغ 154 مليون دولار أميركي لأربع سنوات. وفيما كان هذا التعاقد بمثابة اعلان نوايا صريح من ادارة ليكرز، كان جيمس بنفسه حذرا من الافراط بالتوقعات في موسمه الأول «نحن فريق جديد يحاول التحسن».

