جيمس على خطى جوردان

دوليه

أعاد «الملك» ليبرون جيمس إحياء مسألة ما إذا كان هو أو مايكل جوردان أعظم لاعب في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد قيادته لوس أنجليس ليكرز إلى لقب 2020 أول من أمس والتتويج أربع مرات كقائد مميّز مع ثلاثة أندية مختلفة. وسرق جيمس الأضواء في المباراة السادسة ضد ميامي هيت (4-2)، عندما كان يخوض النهائي العاشر في مسيرته الزاخرة ويحرز لقب أفضل لاعب في الدور النهائي للمرة الرابعة. وكان جوردان أحرز لقب الدوري ست مرات في ست نهائيات مع شيكاغو بولز في تسعينيات القرن الماضي، تخللها توقف وجيز بين ثلاثيتين مع الفريق الأحمر والاسود، حيث احترف البيسبول إثر وفاة والده. ومستفيدا من فقاعة مالية وتعاقدات خيالية كان جوردان من أبرز روادها، نجح ليبرون في قيادة أكثر من ناد إلى اللقب، فتطوّرت ادواره داخل وخارج الملعب. وإذا كان مجرد إحراز اللقب هو الذي يقرّر هوية أفضل لاعب في تاريخ الدوري، كان عملاق بوسطن في الستينيات بيل راسل سيحرز هذه الجائزة مع 11 لقبا في 13 موسما، أي أكثر من جوردان وجيمس مجتمعين.

وأصبح جيمس رابع لاعب في التاريخ يبلغ النهائي عشر مرات مقابل 12 لراسل، 11 لسام جونز (بوسطن) و10 لاسطورة ليكرز كريم عبد الجبار. لكن هل يمنح نقاء مشوار جوردان في النهائي (6 من 6) أفضلية على طول عمر وتنوّع نجاحات جيمس؟ هل يهمّ ذلك؟ هل يمكن لكل لاعب منهما أن يكون ملك عصره؟.?

