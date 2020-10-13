دوليه

ابتعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش في صدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس الصادر أمس أمام غريمه الاسباني رافايل نادال المتوج على حسابه بلقب بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس أول من أمس. واستفاد ديوكوفيتش الذي خسر 0-6 و2-6 و5-7 في نهائي رولان غاروس، من تجمد رصيد نادال عند 9850 نقطة على اعتبار أنه حامل لقب البطولة الفرنسية التي نالها أول من امس للمرة الرابعة على التوالي والثالثة عشرة في مسيرته الاحترافية ما مكنه من رفع غلته من الالقاب في البطولات الاربع الكبرى الى 20 لقبا ومعادلة الرقم القياسي في عدد الالقاب في الغراند سلام الموجود بحوزة السويسري روجيه فيدرر. ووسع ديوكوفيتش الفارق من 1010 نقاط الى 1890 نقطة عن الماتادور الاسباني الذي بقي الفارق 925 نقطة بينه وبين وصيفه في العامين الاخيرين النمسوي دومينيك تييم الذي خرج من الدور ربع النهائي على يد الارجنتيني دييغو شفارتسمان. وصعد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي خسر امام ديوكوفيتش في نصف النهائي، الى المركز الخامس على حساب الروسي دانييل مدفيديف الذي خرج من الدور الاول، ليستعيد اليوناني افضل مركز في مسيرته الاحترافية والذي كان احتله العام الماضي. وكان الارتقاء الابرز في التصنيف لشفارتسمان الذي خرج بدوره من الدور نصف النهائي على يد نادال، حيث صعد ستة مراكز ليحتل المرتبة الثامنة الافضل في مسيرته الاحترافية.