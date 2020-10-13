شفيونتيك تتقدم 37 مركزاً

دوليه

دخلت البولندية ايغا شفيونتيك المتوجة السبت بأول لقب كبير في مسيرتها الاحترافية باحرازها بطولة فرنسا المفتوحة، للمرة الأولى نادي الـ20 الأوليات بعدما ارتقت 37 مركزا في تصنيف المحترفات الجديد الصادر أمس. وصعدت الواعدة شفيونتيك (19 عاما) الى المركز السابع عشر بعد انجازها الرائع في البطولة الفرنسية حيث خاضت المباراة النهائية الأولى في مسيرتها الاحترافية في احدى البطولات الأربع الكبرى، علما بأنها لم تخسر أي مجموعة في رولان غاروس. وبقيت المراكز الثلاثة الأولى على حالها حيث احتفظت الأسترالية أشلي بارتي، الغائبة الأبرز عن البطولة الفرنسية بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد، في الصدارة أمام الرومانية سيمونا هاليب التي ودعت المنافسات من الدور ثمن النهائي على يد شفيونتيك بالذات، واليابانية ناومي أوساكا التي غابت بدورها عن رولان غاروس بسبب الاصابة في فخذها. وارتقت الاميركية صوفيا كينن، وصيفة رولان غاروس والتي خاضت المباراة النهائية الثانية لها في البطولات الأربع الكبرى هذا العام وفي مسيرتها الاحترافية بعد تتويجها ببطولة استراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، مركزين وباتت رابعة. وصعدت التشيكية بترا كفيتوفا التي خرجت من دور الاربعة في رولان غاروس بعد أن وصلت اليه للمرة الثانية (الاولى عام 2012)، ثلاثة مراكز وصارت ثامنة.