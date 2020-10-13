«فرنسا المفتوحة» لنادال

دوليه

ألمح الاسباني رافايل نادال المتوّج أول من أمس ببطولة فرنسا المفتوحة للمرة الثالثة عشرة بعد فوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش معادلاً الرقم القياسي في عدد البطولات الكبرى وعددها 20 المسجل باسم السويسري روجيه فيدرر، الى امكانية عدم مشاركته بأي دورة حتى نهاية العام الحالي. وقال نادال في المؤتمر الصحافي الذي تلا تتويجه بالبطولة «لا أدري ماذا سيكون عليه جدولي. لا أدرى ماذا سأفعل بعد رولان غاروس. لا أستطيع القول ما اذا كنت سأواصل اللعب في الشهرين المقبلين أم لا».

وأضاف «لم أقرر بعد ما اذا كنت سأواصل اللعب أو التوقف حتى العام المقبل».

ولم يخض نادال العديد من الدورات منذ مطلع العام الحالي حيث شارك في بطولة استراليا المفتوحة، ودورتي اكابولكو المكسيكية وروما للماستر بالاضافة الى رولان غاروس وغاب عن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بسبب جائحة كوفيد-19.

وتابع نادال «يتعين على التحدث الى عائلتي ومع فريقي في الأيام القليلة المقبلة. يجب أن ندع الضغوط تتلاشى ثم نتحدث عن المستقبل لأننا نواجه وضعية معقدة» في اشارة الى فيروس كورونا المستجد.

وألغيت العديد من الدورات في نهاية العام الحالي لا سيما الآسيوية منها وبينها شنغهاي للماسترز ألف نقطة، لكن رابطة اللاعبين المحترفين قررت الابقاء على البطولة الختامية للموسم التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في العالم المقررة في لندن بين 15 و22 نوفمبر. وفاز المصنف الثاني عالمياً البالغ من العمر (34 عاماً) في النهائي بواقع ثلاث مجموعات دون رد (6-0)، (6-2) و(7-5) ضمن ساعتين و41 دقيقة.

وهذا اللقب الثالث عشر لنادال ضمن 16 مشاركة في البطولة الفرنسية بطولته المفضلة، كما أنه الفوز رقم 100 للماتادور في رولان غاروس. وأحرز نادال لقبه الرابع توالياً ولم يُهزم الا مرتان فقط في رولان غاروس، ليحرم ديوكوفيتش من تحقيق لقبه الثامن عشر في البطولات الكبرى والثاني في باريس بعد عام 2016.

وكان نولي يمني النفس في تكرار نتيجة آخر لقاء جمعهما في البطولة عندما تفوق على منافسه في ربع نهائي العام 2015، في حين كانت الهزيمة الوحيدة الأخرى لرافا في الدور الرابع من العام 2009 امام السويدي روبن سودرلينغ.

وكانت هذه المرة التاسعة التي يلتقي فيها اللاعبان في نهائي الغراند سلام حيث بات نادال يتفوق بخمسة انتصارات مقابل أربعة لدجوكوفيتش، حيث تفوق الاخير في آخر نهائي غراند سلام جمعهما في أستراليا العام الفائت.

وبدأ نادال المباراة بطريقة مثالية لم يتوقعها اكبر المتفائلين بفوزه، وفاز بالمجموعة الاولى بنتيجة مدوية 6-0 كاسراً ارسال الصربي في ثلاث مناسبات.وكانت هذه المرة الثانية فقط في المواجهات الـ56 التي جمعت اللاعبين التي يفوز فيها «رافا» بمجموعة بنتيجة 6-0 على دجوكوفيتش، والمرة الاولى في نهائي غراند سلام التي يخسر الصربي مجموعة من دون الفوز بأي شوط.

