فيدرر هنأ البطل

دوليه

بعث السويسري روجيه فيدرر رسالة تهنئة لزميله الإسباني رافاي?يل نادال عقب تتويج الأخير بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس أول من امس. وعادل نادال المصنف الثاني عالمياً رقم الأسطورة فيدرر بفوزه باللقب العشرين ضمن البطولات الأربع الكبرى في عالم التنس، وذلك بعد أن تفوّق على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نهائي رولان غاروس بثلاث مجموعات دون رد. ونشر فيدرر تغريدة في حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر على الإنترنت جاء فيها: “دائماً أملك أقصى درجات الاحترام لصديقي رافا كشخص وبطل”، مشيراً إلى أنّه أعظم منافس له في العديد من السنوات ومؤكداً أن حالة التنافس الموجودة بينهما ساعدتهما على تقديم أداء أفضل.

وقال نادال الذي لم يخسر أي مجموعة طوال البطولة الفرنسية، بعد المباراة “الفوز هنا يعني كل شيء لي، صراحة أنا لا أفكر حقاً أنني عادلت رقم فيدرر بلقبي العشرين، بالنسبة لي اليوم هو فوز في رولان غاروس». وتابع “رولان غاروس تعني كل شيء بالنسبة لي، أمضيت هنا أهم لحظات في مسيرتي في التنس».

