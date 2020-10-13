الأهلي وبيراميدز... «سلبية»

دوليه

انتهت قمة الأهلي وبيراميدز في الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة بالدوري المصري بالتعادل السلبي اول من امس. ورفع الأهلي رصيده بقيادة مدربه الجنوب افريقي بيتسو موسيماني الى 86 نقطة في صدارة الترتيب بعد أن توج باللقب رسميا في وقت سابق. فيما ارتفع رصيد بيراميدز بقيادة مدربه الكرواتي أنتي شاشيتش الى 64 نقطة في المركز الثالث. وجاءت المباراة حافلة بالندية والاثارة وقدم الأهلي عرضا قويا رغم أنه لعب بـ10 لاعبين بعد طرد عمرو السولية في الدقيقة 42 بجانب اصابة الثنائي محمود كهربا وأليو بادجي. وأنقذ مهدي سليمان حارس بيراميدز انفرادا من حسين الشحات في الدقيقة 6 واشتكى كهربا من الاصابة وغادر لصالح أليو بادجي في الدقيقة 11. وعانى كهربا من شد خفيف في العضلة الخلفية ليقرر الجهاز الطبي خروجه أملا في لحاقه بلقاء الوداد. وأنقذ مهدي سليمان تسديدة قوية من ديانج وألغى الحكم هدفا لصالح بيراميدز للتسلل في الدقيقة 37 عن طريق أحمد أيمن منصور ونال عمرو السولية انذارا للخشونة ضد محمود حمادة. ثم احتسب الحكم محمد البنا القرار طردا لعمرو السولية بعد مراجعة تقنية الفيديو بالدقيقة 42 بعدما أوضحت الاعادة تعمد السولية ضرب الخصم بالكوع في الوجه. واحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح الأهلي بعدما اصطدمت تسديدة ديانج في يد عبد الله بكري مدافع بيراميدز الذي نال انذارا. وأضاع محمد مجدي «أفشة» ضربة الجزاء في الدقيقة 45+5 بعد تصد رائع من مهدي سليمان. ودفع الأهلي مع بداية الشوط الثاني بالجناح أحمد الشيخ بدلا من بادجي كما أشرك بيراميدز ابراهيم حسن على حساب ابراهيم عادل.وأهدر جون أنطوي فرصة سهلة من عرضية على بعد خطوات من المرمى ورد القائم تسديدة صاروخية من ابراهيم حسن. وضغط بيراميدز بقوة مستغلا النقص العددي في صفوف الأهلي الذي لعب بروح قتالية عالية نالت اشادة الجميع. ودفع بيراميدز بالجناح الأيسر اسلام عيسى بدلا من محمود حمادة وأهدر أنطوي فرصة جديدة من رأسية قريبة من المرمى. وتصدى القائم لتصويبة صاروخية من أفشة حارما الأهلي من هدف التقدم ثم دفع موسيماني بالصاعد عربي بدر على حساب الشحات في الدقيقة 81 بينما أشرك الكرواتي أنتي شاشيتش مهاجمه دودو الجباس على حساب أنطوي في الدقيقة 85. وأهدر الجباس فرصة سهلة للتسجيل عندما وصلته عرضية وهو داخل منطقة الست ياردات لعبها برأسه بجوار القائم وسط حسرة لاعبي فريقه والجهاز الفني. ودفع الأهلي باللاعب الصاعد شادي رضوان بدلا من أفشة وتماسك الأهلي وظهرت روحه القتالية في الدقائق الأخيرة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

