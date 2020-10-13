ويندسور جون: دعونا نلتزم بتنظيم بطولة لا تنسى

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عقدت اللجنة المحلية المنظمة لنهائيات كأس آسيا 2023 في الصين اجتماعها الأول في مدينة داليان باقليم لياونينغ وقال أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم داتو ويندسور جون في رسالة فيديو موجهة للاجتماع: «المرة السابقة التي استضافت فيها الصين كأس آسيا كانت عام 2004، وقد أقيمت البطولة في أربع مدن، حيث تنافس 16 منتخباً في 32 مباراة، وهي كانت مختلفة عن النسخة المقبلة عام 2024 بمشاركة 24 منتخباً تتنافس في 51 مباراة».

وأضاف: ما يضيف للتحدي هو أن هذه المرة الأولى في تاريخ البطولة التي ستقام في 10 مدن مختلفة، ولهذا يمكن أن نتوقع أن تكون نسخة كأس آسيا 2023 الأكثر تطلباً من ناحية الاحتياجات التنظيمية. وأوضح: «باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أتمنى للجنة المحلية المنظمة كل التوفيق والنجاح في تأدية مهامها، حيث يجب أن نلتزم معاً بتنظيم بطولة لا تنسى تضع الأساس لاقامة النسخ المستقبلية من كأس آسيا».

في المقابل قال دو زهاوكاي المدير التنفيذي للجنة المحلية المنظمة ونائب وزير الادارة العامة للرياضة في الصين وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم: منذ انطلاق استعداداتنا في يناير من العام الجاري، ومن خلال توجيه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نجحنا في تحقيق تقدم كبير رغم جائحة فايروس كورونا المستجد، حيث أن تصميم تسعة ملاعب قد اعتمد من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وأردف: «بطولة كأس آسيا تعتبر الحدث الكروي الأهم في قارة آسيا، ولها تأثير كبير يمكن أن يعزز اهتمام الشباب بلعبة كرة القدم، ما يزيد عدد الشباب الذين يمارسون كرة القدم في الصين. خلال المرحلة المقبلة ستقوم اللجنة المحلية المنظمة بايجاد المزيد من الفرص للشباب ليكونوا على تواصل مع البطولة في المدن المضيفة، وذلك من خلال القنوات المختلفة».

وكانت الصين حصلت على شرف استضافة كأس آسيا 2023 خلال الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي عقد في باريس يوم 4 يونيو 2019، ومنذ ذلك الوقت اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة 10 مدن مضيفة للبطولة وهي بكين وتيانجين وشنغهاي وتشونغكينغ وتشينغدو وجيان وداليان وكينغداو وجيامن وسوجو.

