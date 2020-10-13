هل نتوقع نظاماً جديداً بعد شهرين؟

محلية

تتسارع هذه الايام الاحداث السياسية في البلاد مع انتهاء دور الانعقاد الخامس عشر لمجلس الامة والتوقع بالدعوة للانتخابات في هذا الشهر لكي تقام الانتخابات في يوم السبت 5 ديسمبر 2020 ومن ثم تشكيل حكومة جديدة (أو مكررة ببعض الوجوه؟) فقد فعلا تعبنا من عام 2020 الذي اتمنى ان ينتهي بسلام ونعود الى اعمالنا ومصالحنا بطريقة عادية من غير اي كمام او قفاز في عام 2021؟ ما يهمنا كرياضيين بعد هذين الشهرين ان نفتح صفحة جديدة لرياضتنا المحلية التي اصيبت بأوجاع كثيرة من سوء ادارة في بعض الاندية والاتحادات فقد وضح (واضح من زمان) بأن الرياضة تسير بتخطيط «من غير تخطيط!» وهو نظام لا تجده الا في الكويت من الرياضيين الكويتيين وليس من الوافدين العاملين في المجال الرياضي.... فهناك اناس يتباهون بسوء ادارتهم للموقع الذي يديره او للرياضة التي يديرها.... فاهتمامه هو وجوده ومصلحته الشخصية فقط (البعض... فهم معروفون).

ان الامل ان تأتي نتائج الانتخابات بأعضاء لهم شخصيتهم الاعتبارية ولا يدارون بالرموت كنترول عن بعد (كالعادة) وايضا ان تأتي حكومة برؤية واستراتيجية واضحة ولا تعتمد على ارضاء العوائل او القبائل أو الاحزاب .... لاننا جربناهم ووجدناهم مخلصين لمن رشحهم ومن يمثلون في مجلس الامة.... فالرياضة مبدأها الاساسي انها للجميع وليس لفئة على فئة اخرى.. فنحن شعب رياضي منذ نشأتنا تربينا على انشطة البحر والبر وكانت القوة والصحة هي قوام كسب رزقنا فما نمارسه من رياضة ماهو الا انعكاس لعاداتنا وتقاليدنا التي طورناها في النظام الرياضي التنافسي لكي نرفع من شأن وطننا في المحافل الرياضية... فقد حدث ذلك منذ بدء النظام الرياضي في اول حكومة عام 1962 ولكننا في 2020 اوصلناها الى القاع (في بعض الالعاب الرياضية) واستفاد منها الكثير لتحقيق مآربهم الشخصية على مصلحة الرياضة والرياضيين الكويتيين.. وان شاء الله يكون هناك تغيير بنسبة 200% لصالح الرياضيين وليس من يديرها (بعضهم) وكلنا أمل بدعم من سمو الأمير وسمو ولي عهده حفظهما الله بأن يكونوا من الداعمين لهذا التغيير المهم في تاريخ الحركة الرياضية...... والله من وراء القصد.

