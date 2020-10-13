قيادة جديدة لـ«الطائرة» اليوم

محلية

تنعقد في 07:30 مساء اليوم الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة الطائرة في مقر اللجنة الأولمبية في حولي للبت في استقالات خمسة من أعضاء الاتحاد وتعيين لجنة خماسية مؤقتة لادارة شؤون الاتحاد خلال الفترة المقبلة قبل الدعوة الى انتخابات جديدة خلال 90 يوما من تسلمها الاتحاد.

وكان خمسة من أعضاء الاتحاد هم نائب الرئيس عبدالهادي الشبيب وأمين الصندوق خلف الهاجري، ومساعد أمين الصندوق طلال العدواني، والعضوان طارق العريفي ونايف الرشيدي، تقدموا باستقالاتهم من مجلس ادارة الاتحاد بعد فشل الدعوة لخمسة اجتماعات لمجلس الادارة الأمر الذي أدى الى اعتبار الاتحاد منحلاً نظراً لاستقالة الاغلبية كما ينص النظام الاساسي.

وتبادل الطرفان الاتهامات عبر بيانات متبادلة حيث قال الاعضاء المستقيلون أن سبب الاستقالة انفراد رئيس الاتحاد حسين عاشور باتخاذ القرارات دون الرجوع الى مجلس الادارة، بينما أكد الاتحاد أن الاعضاء الخمسة عملوا بشكل متعمد من أجل حل الاتحاد.

وتسببت هذه الخلافات بتعطيل جدول مباريات كأس الاتحاد ودوري الدرجة الأولى بعد أن امتنع بعض الحكام عن حضور المباريات. كما اعتبر الاتحاد الكويت منسحباً في مباراته المؤجلة من الدور الاول لبطولة الدوري أمام كاظمة السبت الماضي بعد تخلف الأبيض عن حضور المباراة بسبب رفضه خوض اللقاء دون وجود صفة قانونية للاتحاد، ليحتسب البرتقالي فائزاً 3-0 ويتصدر جدول ترتيب البطولة. كما اصدرت لجنتا المسابقات والحكام بياناً دعتا فيه الى تأجيل المنافسة بسبب عدم وجود الاشتراطات الصحية في الصالات التي تستضيف المباريات ما تسبب في فوضى كبيرة في برنامج الاتحاد وادى ذلك الى الغاء اغلب المباريات التي كانت مقررة خلال الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تقبل الجمعية العمومية اليوم استقالة الأعضاء الخمسة وتعيّن لجنة خماسية من خمسة اعضاء تقوم بتسيير أعمال الاتحاد حتى الدعوة الى انتخابات جديدة خلال 90 يوماً.

