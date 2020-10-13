العربي يرتدي «قميص الإنسانية»

محلية

تبذل الأندية العالمية دوماً جهوداً كبيرة من أجل خلق نوع من التوازن بين دورها المجتمعي وبحثها عن موارد مالية مع الطفرة الكبيرة في أسعار اللاعبين والارتفاع الهائل في رواتبهم. وتحرص الأندية على تغيير قمصانها الأساسي والاحتياط بالاضافة الى ملابس التدريب قبل بداية الموسم سعياً للمزيد من المبيعات، وعادة ما تقوم الأندية بانتاج اعلان ترويجي يظهر فيه بعض نجوم الفريق بالقميص الجديد. في الكويت، سار النادي العربي على نهج هذه الأندية وأطلق على حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي القميص الخاص بالموسم الجديد يرتديه نجوم الفريق بدر طارق والشاب بندر السلامة والليبي الهادي السنوسي. ادارة الأخضر فكرت في طريقة «انسانية» جديدة تتعلق بالقميص وذلك من باب المسؤولية الاجتماعية للنادي خلال جائحة كورونا التي ضربت العالم، الفكرة كانت من خلال اشراك «دار الأطفال» التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في اختيار قميص الأخضر للموسم الجديد، فذهب نجوم الفريق سليمان عبدالغفور وعلي خلف وجمعة عبود للقاء الأطفال ومناقشتهم في أفكارهم حول القميص الجديد والاطلاع على رسوماتهم «التخيلية» له.

ونالت تلك الخطوة التي عرضها الحساب الرسمي للنادي على «تويتر» اشادة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين امتدحوا تلك المبادرة، وطالب بعضهم بقية الأندية باقتفاء أثر العربي في هذا الجانب الانساني.

