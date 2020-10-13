استمرار أعمال الصيانة والتجديد في ستاد محمد الحمد

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تستمر أعمال الصيانة وتجديد الأرضية في ستاد محمد الحمد بنادي القادسية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2020 – 2021 ، في الوقت الذي يواصل فيه الأصفر تدريباته على ملعب المرحوم فاروق الابراهيم بالنادي استعداداً لضربة البداية في دوري التصنيف أمام التضامن يوم الجمعة المقبل. ويشارك أغلب اللاعبين في التدريبات التي يقودها المدرب الاسباني بابلو فرانكو، فيما تجري ادارة النادي ترتيبات السفر للمدافع عامر معتوق الى قطر بهدف العلاج في مستشفى اسبايتر، في الوقت الذي تجهز فيه ادارة النادي اجراءات العودة للمحترف الألباني لورنس تراشي الذي شارك في استحقاق أوروبي مع منتخب بلاده.