التضامن هزم الكويت برباعية

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تغلب التضامن على مضيفه الكويت بنتيجة 4-1 في اللقاء الودي الذي جمعهما أول من أمس ضمن استعداداتهما لدوري التصنيف الذي ينطلق الخميس المقبل. وأنهى التضامن الشوط الأول متقدماً بثلاثية نظيفة سجل منها حامد الرشيدي هدفين وراشد المطيري هدفاً من ركلة جزاء. وفي الشوط الثاني أضاف النيجيري ايمانويل أجودي الهدف الرابع للتضامن، فيما قلص فيصل زايد الفارق بتسجيله هدف الأبيض الوحيد من ركلة جزاء. ويستعد الكويت حامل اللقب لمواجهة خيطان الجمعة المقبل ضمن الجولة الأولى من دوري التصنيف، فيما يلتقي التضامن مع القادسية في اليوم ذاته.