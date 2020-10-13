الرجاء بطل المغرب

دوليه

خطف الرجاء لقب الدوري المغربي بعد سيناريو مثير جداً ليعود الى منصات التتويج بعد غياب طويل.وحافظ الرجاء على صدارته للبطولة ونال اللقب عقب فوزه اول من امس على الجيش الملكي 2-1 في المرحلة الأخيرة من المسابقة. وضمن الرجاء فوزه باللقب بعد هدف قاتل سجله عبد الاله الحافيظي في الدقيقة التسعين بعدما كانت النتيجة تشير للتعادل 1-1 في الوقت الذي كان يتقدم به الوداد 2-1 على الفتح الرباطي. وكان كنادو افتتح التسجيل لصالح الجيش الملكي (42) قبل أن يدرك نجم اللقاء الحافيظي التعادل في الشوط الثاني (62).ورفع الرجاء رصيده الى 60 نقطة مقابل 59 للوداد.وكان الوداد على بعد لحظات من اللقب بعدما كسر التعادل وسجّل هدف التقدم على الفتح قبل دقيقتين من نهاية اللقاء لكن الفرحة الودادية تحولت الى أحزان بفضل هدف الحافيظي القاتل في المباراة الحاسمة الأولى والتي منحت اللقب للرجاء بعد غياب استمر لسبع سنوات.