الجَمل يختزن علاجاً ثورياً لـ«كورونا»

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كشفت مجلة «لوبوان» الفرنسية ان الباحث ماركو فينيوزي يعمل مع فريقين من سان فرانسيسكو ونيويورك، على تطوير أدوية محتملة لفيروس «كورونا» تعتمد على أجسام نانوية مضادة توجد لدى الإبل.

وأوضحت المجلة في مقابلة مع هذا العالم الحائز على العديد من الجوائز أنه يطور بالتعاون مع العديد من الجامعات في سان فرانسيسكو ونيويورك، علاجات ثورية ضد فيروس كورونا.

وقال فينيوزي إن فيروس كورونا أحادي الجينوم، وإنه أحد أكبر فيروسات الحمض النووي الريبي التي عرفها العلماء، موضحا ان هذه البنية أكسبت الفيروس «معدل طفرة أعلى» غير أن هذه القدرة على التحور «الطفرة» ليست مقلقة دائما.

وعما إذا كانت لديه دراسات أخرى لعلاج «كوفيد-19» قال فينيوزي إنه يستكشف، بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، بعض الجزيئات التي تدخل في عقاقير مستخدمة بالفعل لأمراض أخرى وتنتمي إلى عائلة «الأجسام النانوية» تنتج على وجه الخصوص في أنواع حيوانية معينة مثل الإبل واللاما والألبكة وأسماك القرش، مشيرا إلى خصائصها المضادة لفيروس كورونا إلا أن تحويلها إلى علاج يبقى هو الإشكال.

