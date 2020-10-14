الأمير: «الهلال الأحمر» تقوم بدور إنساني كبير

أول النهار

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ ناصر المحمد. كما استقبل سموه رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- وجعل الجنة مثواه.

وأعرب عن خالص تهانيه لسموه -رعاه الله- بمناسبة توليه مقاليد الحكم متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد وموفور الصحة.

واستقبل سموه بقصر بيان امس رئيس جمعية الهلال الأحمر د. هلال الساير والأمين العام للجمعية مها برجس البرجس حيث اطلعا سموه على آخر مشاريع وإنجازات الجمعية في مجال العمل الخيري والتطوعي.

وقد أشاد سموه بالدور الذي قامت به الجمعية في مواجهة تداعيات وباء كورونا بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني من خلال التعاون وتضافر الجهود من أجل خدمة الوطن العزيز، كما أكد سموه حفظه الله على الدور الإنساني والإغاثي للجمعية والمساهمة في رفع المعاناة عن ضحايا النكبات والكوارث في شتى بقاع العالم متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد لكل ما فيه خير ورفعة الوطن العزيز.

حضر المقابلات وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي جراح الصباح ورئيس الديوان الاميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر.

من جانب اخر، استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد بقصر بيان امس سمو الشيخ ناصر المحمد.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د. هلال الساير وأمين عام جمعية الهلال الأحمر مها البرجس حيث اطلعوا سموه على آخر المشاريع والبرامج التطوعية والإنسانية التي تقوم بها الجمعية.

وقد أشاد سموه بالدور الإنساني الرائد لجمعية الهلال الأحمر والقائمين عليها على ما يبذلونه من جهود واسهامات دؤوبة لتحقيق رسالتها النبيلة وأهدافها السامية في رفع المعاناة عن الشعوب المنكوبة ونشر ثقافة العمل التطوعي.

وقد أثنى سموه بدور الجمعية الكبير في مواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة من أجل الحد من آثاره على المجتمع الكويتي.

مستذكرا سموه الدور الكبير لقائد العمل الإنساني الامير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- وبدور سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمواقفهما وجهودهما الإنسانية تجاه محتاجي ومنكوبي العالم من خلال النهج الثابت الذي ارساه المغفور له بإذن الله الأمير الراحل بجعل الكويت مركزا رائدا للعمل الإنساني لنصرة القضايا الإنسانية والمساهمة الفاعلة في رفع المعاناة عن البشرية جمعاء. متمنيا لهم كل التوفيق والسداد في مهامهم التطوعية والإنسانية لترسيخ التكافل وروح التعاون والعطاء لما فيه خير ورفعة الوطن الغالي.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د. هلال الساير «تشرفنا بلقاء سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لنقدم لسموه واجب العزاء في وفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه-».

وأضاف «كما قمنا بتهنئة سموه رعاه الله بمناسبة توليه الامارة وحيث إن المغفور له بإذن الله سمو الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- كان الرئيس الفخري للجمعية فقد طلبنا من سموه ان يشرفنا بقبوله الرئاسة الفخرية لجمعية الهلال الأحمر».

وكان سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد قد استقبل في وقت سابق امس بقصر بيان رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتية د. هلال الساير والأمين العام للجمعية مها برجس البرجس حيث اطلعا سموه على آخر مشاريع وإنجازات الجمعية في مجال العمل الخيري والتطوعي.

