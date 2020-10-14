سمو الأمير: دور القطاع الخاص مهم في تعزيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل

الأولى

أكد سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز روافد الاقتصاد الوطني والمساهمة في تنويع مصادر الدخل، وشدد سموه لدى استقباله امس رئيس غرفة التجارة محمد الصقر واعضاء مجلس الادارة، على اهمية التعاون بين الغرفة والاجهزة المعنية لتحقيق الاهداف التنموية المنشودة، واشار سمو الامير الى ضرورة العمل الدؤوب لمواكبة التطورات الاقتصادية المتلاحقة في العالم في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من صعوبات وتحديات بسبب جائحة «كورونا»، معربا سموه عن تقديره للدور الفاعل الذي تقوم به الغرفة في مواجهة تلك التحديات.

من جانبه، عبر رئيس الغرفة عن الشكر لسمو الامير على استقباله وفد الغرفة لتقديم التهنئة لسموه، مؤكدا ان الامارة جاءت الى سموه منساقة تتويجا لمسيرة طويلة في خدمة الكويت وشعبها بكل دأب واخلاص كما جاءت تعويضا كريما للكويت وعزاء جميلا لاهلها بعد ان رحل عنهم اميرهم وامير الانسانية سمو الشيخ صباح الاحمد -رحمه الله واكرم مثواه-.

وقال الصقر: جئنا مهنئين بهذا الاجماع الكامل على مبايعتكم وهذا الالتفاف الشعبي الرائع تحت لوائكم وهذا الاستبشار المحمل بالامل بعهدكم، ومهنئين بما حباكم الله من حكمة وبما كتب الله لكم من نجاح حين زكيتم سمو الشيخ مشعل الاحمد ليكون وليا لعهدكم وعضيدا لحكمكم. واضاف الصقر ان اصالة الحكم ونصاعة السجل وديموقراطية الممارسة ووفاء الشعب وتعاون السلطتين ستكون كلها عوامل ومنطلقات تمهد الطريق وتسدد الخطى وتتخطى التحديات.

واعرب الصقر عن امله في ان تتاح الفرصة للقطاع الخاص لعرض وجهة نظره فيما يتعلق بالعديد من القضايا ومن أهمها ما تعرض له تصنيف الكويت السيادي من تخفيض بالغ النذر وبليغ الدلالات والابعاد، مؤكدا لسمو الامير اعتزاز الغرفة بسجلها المهني والتقني الملتزم بالموضوعية والمصلحة العامة وتفخر بدورها الوطني الاصيل. من ناحية ثانية، استقبل سمو الأمير رئيس جمعية الهلال الاحمر د. هلال الساير والامين العام مها البرجس حيث اطلعا سموه على آخر مشاريع الجمعية في مجال العمل الخيري.

وقد اشاد سمو الامير بالدور الذي قامت به الجمعية في مواجهة تداعيات «كورونا»، كما اكد سمو الامير على الدور الانساني والاغاثي للجمعية والمساهمة في رفع المعاناة عن ضحايا النكبات والكوارث في شتى بقاع العالم.

من ناحيته، قال د. الساير بعد تشرفه بلقاء سمو الامير ان وفد الجمعية قدم واجب العزاء لصاحب السمو بوفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ صباح الاحمد كما قدم الوفد التهنئة لسمو الأمير بتوليه مسند الامارة وقد طلب الوفد من سموه ان يشرف الجمعية بقبوله الرئاسة الفخرية لها.