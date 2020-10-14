ولي العهد: «الهلال الأحمر» بذلت جهوداً لتحقيق أهدافها ونشر العمل التطوعي

الأولى

أشاد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بالدور الإنساني الرائد لجمعية الهلال الأحمر والقائمين عليها، وما يبذلونه من جهود واسهامات دؤوبة لتحقيق رسالتها النبيلة وأهدافها السامية لرفع المعاناة عن الشعوب المنكوبة ونشر ثقافة العمل التطوعي.

واستذكر سموه، لدى استقباله أمس رئيس الجمعية د. هلال الساير والأمين العام مها البرجس، الدور الكبير لقائد العمل الإنساني الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- ودور سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وبمواقفهما وجهودهما الإنسانية تجاه منكوبي ومحتاجي العالم من خلال النهج الثابت الذي أرساه الأمير الراحل بجعل الكويت مركزاً رائداً للعمل الإنساني.