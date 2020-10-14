تأبين أممي مهيب للأمير الراحل: رسول سلام أثّر في رسم خارطة العالم

الأولى

أبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد بجلسة استثنائية تكريما لأمير الإنسانية ودوره التاريخي في صياغة خارطة العالم السياسية. (طالع ص 13)

وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حدادا على روح الراحل الكبير، وبكلمة تأبينية لرئيس الجمعية العامة استعرض فيها مسيرة الأمير الراحل الدبلوماسية والإنسانية وعلاقته الوطيدة بالمنظمة الأممية.

وألقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلمة قال فيها إن سمو الامير الراحل كان «رسولاً للسلام يعطي الأولوية للتعاون وله دور محوري للوساطة اثناء الازمات وصديقا عزيزا للامم المتحدة». من جهته، أكد ممثل الدول الافريقية السفير ميشيل مونثي أن الأمير الراحل ترك ارثاً مهماً من خلال اسهاماته الكبيرة في الجهود الانسانية في كل انحاء العالم وكان صاحب رؤية وقيادة ساعدت جهوده على تمتع الكويت بدور دولي هام.

أما ممثل الدول الآسيوية ديان تريانسيا جان فقد أشاد بكلمته بالمغفور له بإذن الله سمو الامير الراحل الشيخ صباح الأحمد قائلاً إن الجميع سيتذكر أعماله التي اتسمت بالسخاء والتعاطف. وأضاف أن قيادته الاستثنائية للعمل الانساني امر سيتذكره الجميع وقد جعل من الكويت دولة صانعة للسلام.

بدوره قال ممثل شرق اوروبا السفير كارلوس امورين إن سمو الامير الراحل كان رجلاً حكيماً ورائداً للدبلوماسية العربية عمل على المصالحة في منطقة الخليج ومنطقة الشرق - الاوسط برمتها وكان من بناة مجلس التعاون الخليجي. وفي كلمته أمام جلسة التأبين، قال ممثل دول اوروبا الغربية كريستين ويناويزر: «سنتذكر سمو الامير الراحل بالتزامه من اجل السلام والانشطة الانسانية.. لقد كان صوتا يركز على الواقعية والجهود العملية واستضاف بلده عددا من مؤتمرات المانحين ومارس مبدأ التسوية السلمية للنزاعات» وقال ممثل دول اميركا اللاتينية والكاريبي السفير كارلوس اومرون إن الامير الراحل يعتبر مثالاً يحتذى به أثر في دور بلده العالمي وكان رائدا في اضفاء الاستقرار على الكويت ومنطقة الخليج.

وألقت السفيرة كيلي كرافت كلمة الولايات المتحدة الأميركية التي قالت فيها إن سمو الامير الراحل الشيخ صباح الأحمد أثر في رسم خارطة العالم وحقق الكثير لبلده ومنطقة الشرق الاوسط وكان الجميع يعرفه بعميد ورائد الدبلوماسية العربية. كلمة الدول العربية ألقاها مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير محمد ادريس، والذي أكد أن اعمال سمو الامير الراحل النبيلة تبقى شاهدة على ذكراه العطرة وهو رمز من رموز الامة العربية ينتمي الى جيل القادة الرواد وقد عمل على تحقيق نهضة دولة الكويت.

أما ممثلة دولة الامارات العربية المتحدة فقد قالت إن سمو الامير الراحل قائد فذ سعى الى تحقيق السلام وايد القضايا الانسانية وعبأ الجهود عبر كل المنابر لدعم الشعوب المحتاجة وتعاطفه مع المحتاجين ظهر في اسهاماته السخية.

واختتمت الجلسة بكلمة لسفير دولة الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي قال فيها إن سمو الامير الراحل علامة مضيئة في تاريخ الكويت تشهد على التقدم والتطور الذي تحقق في عهده من قفزات بالتنمية البشرية شملت جميع فئات المجتمع.

وأكد أن المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد لم يتوان في الدفاع عن القضايا المصيرية للأمتين العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وأضاف أن الأمير الراحل أرسى قواعد وأسس متينة للسياسة الخارجية والدبلوماسية الكويتية عنوانها العقلانية وسمتها الاعتدال ونهجها الاتزان وأساسها الالتزام بالمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة.