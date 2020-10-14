«التربية»: تأجيل الإحالة للتقاعد للمستحقين حتى نهاية ديسمبر

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ارجأت وزارة التربية قرارات الاحالة على التقاعد لموظفيها الذين بلغت خدمتهم 34 عاما حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وعلمت النهار من مصادرها ان وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي، وافق على تأجيل قرارات الاحالة حتى 31 ديسمبر بعد ان كان من المقرر اعتمادها مطلع نوفمبر.

واوضحت المصادر، ان الوزير الحربي قرر التأجيل ليتسنى للمختصين الانتهاء من تقييم الموظفين قبل اغلاق السنة المالية، فضلا عن الحرص على حقوق المشمولين بهذه القرارات لاسيما استحقاقات الاعمال الممتازة.

وذكرت، ان عدد المشمولين بالتقاعد يقارب 100 من مختلف الوظائف الادارية والتعليمية، مؤكدة ان عددا من المسؤولين الذين استكملوا المدة المحددة تقدموا باستقالاتهم قبل ادراج اسمائهم بكشف المشمولين بقرارات الاحالة. وقالت ان هناك عددا من الوافدين سيتم انهاء خدماتهم نهاية العام الحالي..