«الشؤون»: 22 مليون دينار تصرف شهرياً لمساعدة 16 فئة

الأولى

اكدت وزاره الشؤون ان المساعدات الاجتماعية التي تصرف شهريا تقارب 22 مليون دينار، مشيرة الى انها تستهدف 16 فئة مستحقة وانه تم تحديد الحد الادنى بمبلغ 255 دينارا والاقصى 1200 دينار.

واوضحت ان قانون المساعدات يعد احد ابرز التشريعات التي تعكس اهتمام الكويت بمواطنيها كونه يقدم مساعدات لعدد من شرائح المجتمع تحت مظلة الوزارة.

واشارت الى ان الفئات المستحقة تشمل الشيخوخة والمطلقات والارامل وربات البيوت والبنات والايتام والمرضى والعجز المادي للصغار واسر الطلبة الدارسين في الداخل والخارج واسر المسجونين وفئة المفرج عنهم والتائبين والمحتضنين والمتزوجات من غير الكويتيين.

وشددت الوزارة على انها سعت الى الارتقاء بالخدمات المقدمة لمستحقي المساعدات الاجتماعية من خلال توزيع 28 وحدة رعاية اسرية بجميع مناطق الكويت تسهيلا على المراجعين.

الى ذلك، اكدت وزاره الشؤون ان الرقابة على افرع التموين ليس من اختصاصها وانما تخضع لوزارة التجارة، لافتة الى ان ما نشرته احدى الصحف حول تصدق المواطنين على الوافدين بالتموين يفتقر للدقة ولم يصدر من الوزارة.