«نزاهة»: اللجنة العليا للانتخابات ستحقق الشفافية

وطن النهار

رحبت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بخطوة إحالة مشروع قانون لإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات للجهات المختصة لدراسته تمهيدا لاتخاذ الخطوات الإجرائية لاعتماده.

وأشادت بهذه الخطوة المهمة التي من شأنها الإسهام في انفاذ أولويات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019-2024) بشأن حوكمة القطاع العام وترسيخ النزاهة في العمل البرلماني وتحقيق الشفافية والنزاهة في الممارسة الانتخابية، مؤكدا أنها تعزز بدورها الثقة لدى الناخبين والمجتمع تجاه العملية الانتخابية ونتائجها وتعبيرها عن الإرادة الحقيقية للناخبين بما يتوافق مع الاطر الدستورية وسيادة القانون وقواعد النزاهة الوطنية.

وأشارت في تصريح صحافي إلى أن إنشاء جهة مستقلة للانتخابات سوف تجسد الرغبة الحقيقية في تطوير النزاهة في المؤسسات البرلمانية والشفافية في ممارسات الانتخاب، وتحسين موقع الكويت في المؤشرات الدولية ذات الصلة بقياس نزاهة وشفافية الأداء الديموقراطي والارتقاء بعملية الإصلاح والحوكمة ودعم مقاصد التنمية المستدامة وفق رؤية كويت جديدة 2035.

