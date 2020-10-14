لجنة حكومية لوضع الاشتراطات الصحية لعملية الاقتراع

وطن النهار

أقر مجلس الوزراء توصية بشأن تشكيل لجنة تتولى ضمان ممارسة العملية الانتخابية وفق الاشتراطات الصحية وتجنب أسباب العدوى خلال جميع مراحلها، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضوية كل من (وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية - وزير الصحة - رئيس مركز التواصل الحكومي - ممثل عن وزارة الداخلية - ممثل عن وزارة الصحة - ممثل عن وزارة العدل - ممثل عن وزارة الإعلام) لإعداد الإجراءات اللازمة لهذا الغرض. كما اطلع المجلس على التوصية الواردة من لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 الخاص بالاحتياطيات الصحية والوقاية من الأمراض السارية، والذي يتضمن إضافة مادة تستهدف توقيع الغرامات الفورية على المخالفين للاشتراطات الصحية ضمن إطار أحكام القانون وكيفية سداد هذه الغرامات، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون، ورفعه لصاحب السمو الأمير تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.

