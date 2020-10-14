الكويت تنظم مؤتمراً افتراضياً حول سبل الحد من الكوارث

وطن النهار

كشفت د. وجدان العقاب رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة عن تنظيم الجمعية مؤتمرا افتراضيا الكترونيا للحد من الكوارث بالتعاون مع الشبكة الخليجية لجمعيات البيئة الاهلية والامانة العامة للبيئة والتنمية المستدامة بالاتحاد العام للمنتجين العرب وبمشاركة الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد) والشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث، وبمشاركة كويتية كبيرة لجهات حكومية ومنظمات مدنية، معلنة ان فعاليات المنتدى تنطلق يوم 20 من الشهر الحالي.

واوضحت ان المنتدى سيقام بمشاركة العديد من الخبراء الكويتيين والعرب عبر سلسلة من الاوراق والمحاضرات العلمية، بالاضافة الى جلسات حوارية وتوصيات علمية.

بدوره، اكد د. رأفت ميساك عضو الجمعية ومنسق عام المنتدى انه لا بديل عن تصميم وتشغيل منظومة مراقبة وانذار مبكر من السيول بالكويت. مشيرا الى ان هناك نظم انذار ثابتة واخرى متحركة، وبعض هذه النظم تقوم بدورها في الانذار لفترة تصل عدة ايام واحيانا اسبوع قبل احداث السيول.

وزاد: «هنا تسمع صافرات الانذار او تضاء الانوار فى مواقع مرتفعة يمكن مشاهدتها من بعد او تطلق اشارات متفق عليها فى الراديو والتلفزيون، ومن ثم تتخذ حزمة من الاجراءات الوقائية التى من شأنها الحد من الآثار التدميرية للسيول».

