زبيدوف: الكويت تتمتع بثقل سياسي كبير

وطن النهار

جدد عميد السلك الدبلوماسي الاسيوي سفير طاجيكستان د. زبيد الله زبيدوف شكره للسلطات الكويتية التي وصفها بالشقيقية لتقديم جميع التسهيلات لانجاح الانتخابات التي اقيمت بالسفارة الطاجيكية بالبلاد لاختيار رئيس جديد لطاجيكستان لمدة سبع سنوات مقبلة.

وقال زبيدوف في مؤتمر صحافي عقده اول من امس بمقر السفارة للحديث عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي اجريت في بلاده والتي فاز بها الرئيس الحالي إمام على رحمان: الكويت كانت مركزا انتخابيا من ضمن 39 مركزا انتخبايا خارج طاجيكستان كما ان جاليتنا في لبنان والاردن والعراق صوتوا ايضا من خلال مركز الكويت، مؤكدا ان العلاقات الكويتية الطاجيكية متميزة وقوية وتاريخية وان هناك اهتماما كبيرا من قبل حكومة بلاده بتطوير هذه العلاقة.

واضاف: ليس لدينا جالية كبيرة هنا بالكويت لكننا نولي الكويت اهتماما خاصا والكويت لديها ثقل سياسي واقتصادي عندنا، وجدد التهنئة لسمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد على توليه مقاليد الحكم ولسمو ولي عهده الشيخ مشعل الاحمد على ولاية العهد متمنيا الامن والاستقرار والتقدم للكويت في جميع المجالات.

ولفت الى ان اللجنة الثنائية المشتركة بين البلدين ستنعقد في العام المقبل، مشيرا الى وجود 18 اتفاقية موقعة بين البدلين الشقيقين املا ان يتم التوقيع على اتفاقيات تعاون جديدة في المستقبل القريب وعن اجتماعاته بالمسؤولين في وزارة الخارجية خلال فترة كورونا قال: لقد التقيت لعدة مرات مساعد وزير الخارجية لشؤون اسيا السفير علي السعيد كما التقيت مساعد وزير الخارجية السفير ضاري العجران وناقشنا العديد من القضايا وكوني ايضا عميدا للسلك الاسيوي فانني على اتصال دائم بالمسؤولين في الوزارة لحلحلة اي مشاكل قد يعاني منها الزملاء في السفارات الاسيوية الاخرى ونحن نثمن عاليا تعاون وزارة الخارجية مع الهيئة الدبلوماسية المعتمدة لدى الكويت وتقديم جميع التسهيلات لها مشيرا الى ان التواصل بين البعثات الدبلوماسية الاسيوية المعتمدة بالكويت ووزارة الخارجية يتم يوميا عبر الواتس اب حيث ان رؤساء البعثات يزودون الخارجية بالمعلومات عن تطورات كورونا في بلانهم كما انهم يتلقون التعليمات الصادرة من الحكومة الكويتية عن طريق وزارة الخارجية عبر الواتس اب واشاد بالتعاون الذي وصفه بالمثمر بين السلطات الكويتية والبعثات الدبلوماسية اثناء الحظر الجزئي والكلي الذي شهدته البلاد اثناء انتشار فيروس كورونا والتسهيلات التي قدمت للبعثات الدبلوماسية في الفترة الماضية وسرعة حل اي مشكلة طارئة.

