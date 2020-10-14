رئيس وزراء المغرب: الأمير الراحل رائد في الدفاع عن القضايا العربية

وطن النهار

قال رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني امس إن مواقف الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه- «معروفة ومشهودة» تجاه القضايا العربية والاسلامية لاسيما القضية الفلسطينية.

وأكد في تصريح لـ «كونا» بعد تقديمه واجب العزاء بوفاة الشيح صباح الاحمد لأعضاء سفارة الكويت في الرباط ان للراحل ادوارا رائدة في التقريب بين الاخوة والدفاع عن القضايا العادلة.

واضاف ان الجميع هنا يتذكر «باستمرار حبه للمغرب وحبه للمغاربة ومواقفه القوية الى جانب الشعب المغربي» مذكرا بالعلاقة القوية التي ربطت الامير الراحل بالمغفور له الملك الحسن الثاني وكذلك العاهل المغربي الملك محمد السادس.

واعتبر ان رحيل الشيخ صباح الاحمد «حدث جلل» داعيا المولى تعالى ان يجعل «البركة والخير» في خلفه صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد. ودون رئيس الحكومة المغربية العثماني في سجل التعازي الذي افتتحته السفارة عبارات التوديع في رحيل سمو الامير.

من جهته ثمن السفير الكويتي لدى المغرب عبد اللطيف اليحيا في تصريح مماثل مستوى المشاركة الرسمية والشعبية المغربية والتعزية بوفاة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وقال ان القلوب العربية تجمع على خسارة قائد حكيم تشهد له سيرته الداعمة للشعوب العربية وايمانه المطلق بمبادئ الامن والسلام مشيرا الى حجم حزن الاشقاء العرب ومشاعر الألم التي برزت واضحة برحيل «فقيد الكويت والعالم».

واستذكر اليحيا دور الامير الراحل على مستوى الدبلوماسية الكويتية طوال عقود مضت وسعيه المتواصل لترميم العلاقات العربية العربية وجهوده في تقريب وجهات النظر الى جانب ما أولاه من اهتمام بملف التعاون والعلاقات الأخوية بين الكويت والأمة العربية.

واعرب عن الامل أن تشهد المرحلة المقبلة نقلة الى الأمام على مستوى تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت والمغرب.

