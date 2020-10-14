«الشباب»: استراتيجية وطنية للعمل التطوعي

وطن النهار

قال المدير العام للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري إن أكاديمية العمل التطوعي المزمع إطلاقها قريبا ستكون مركزا متخصصا ومنصة مهمة لتدريب وتنمية الشباب في مجال العمل التطوعي بما يسهم في استثمار وتعزيز قدراتهم لتمكينهم من أداء واجبهم الإنساني بنجاح وتميز. وأضاف في تصريح صحافي عقب ترؤسه اجتماع مجلس أمناء الأكاديمية أن برامج الأكاديمية المقرر تدشينها في مركز شباب الشامية تأتي انطلاقا من حرص «الهيئة» على تأهيل الشباب معرفيا في مجالات العمل التطوعي وزيادة القدرات العلمية والعملية. وأوضح أن برامج الأكاديمية ستعنى بتأهيل الشباب للدخول في مجالات العمل التطوعي على المستويين المحلي والخارجي لجعلهم أكثر تميزا وحرفية في تأدية أعمالهم عبر تدريبات تطوعية على مدار العام وفق خطة علمية منهجية تحت إشراف أساتذة متخصصين في مختلف المجالات التطوعية. وذكر أن الأكاديمية ستكون صرحا شبابيا علميا حاضنا للشباب الراغب في تعزيز معرفته بمجالات التطوع بشكل علمي ومنهجي، موضحا أن «الهيئة» تعكف حاليا على صياغة بنود الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي بالتعاون مع مركز العمل التطوعي تمهيدا لتقديمها للمجتمع التطوعي خلال الفترة القادمة.